Melemah Lagi, Rupiah Sore di Posisi Rp14.389/USD

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, 27 Januari 2022 terpantau berada di zona merah.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada level Rp14.389 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 36 poin atau setara 0,25 persen dari posisi Rp14.353 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah terseret ke posisi Rp14.383 per USD dari penutupan perdagangan lalu di posisi Rp14.325. Rupiah melemah 58 poin atau 0,4 persen.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.385 per USD dibandingkan perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.346 per USD.Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia, dilansir Antara, menilai dolar menguat ke level tertinggi dalam lima minggu terakhir setelah The Fed menyatakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga AS pada Maret dan meluncurkan pengurangan yang signifikan dalam kepemilikan asetnya.Dari dalam negeri, penambahan kasus harian terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 7.010 kasus sehingga total kasus mencapai 4,3 juta kasus. Khusus untuk kasus positif varian Omicron telah mencapai 1.755 kasus.