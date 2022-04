Sinergi Danamon, Adira, dan MUFG Dorong Pertumbuhan Industri Otomotif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) , Adira Dinamika Multifinance Tbk (Adira Finance) dan didukung MUFG Bank Ltd (MUFG) menyatakan akan terus mendorong pertumbuhan industri otomotif yang berkelanjutan di Indonesia melalui solusi finansial yang komprehensif dan inovatif."Sebagai sebuah grup, Danamon, Adira Finance dan MUFG, memiliki kesamaan aspirasi dan keyakinan yang mendalam bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh secara ekonomi, sosial dan jangka panjang," kata Direktur Utama PT Bank Danamon Tbk, Yasushi Itagaki, dikutip dari Antara, Jumat, 29 April 2022."Kami memahami industri otomotif adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penggerak ekonomi yang lebih hijau melalui pengembangan teknologi," kata dia.Selama Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, di mana ketiga entitas itu menjadi official bank partner dan official multifinance partner, Adira Finance mencatatkan nilai transaksi kurang lebih Rp300 miliar atau sekitar 2.000 unit kendaraan roda empat dan roda dua.Jumlah itu diperkirakan meningkat seiring proses evaluasi yang terus berjalan. Kerja sama Danamon dengan berbagai pengembang properti juga menghasilkan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai kurang lebih Rp100 miliar dalam nilai properti. Bank juga mendapatkan lebih dari 3.000 permohonan baru untuk rekening tabungan dan kartu kredit."Selama ini kami selalu fokus dan memberikan dukungan kepada ekosistem industri otomotif. Kami memiliki kemampuan untuk melayani konsumen dari semua level, mulai dari manufaktur (ATPM), diler, hingga sebagai perusahaan pembiayaan untuk konsumen ritel," kata Yasushi Itagaki."Hal ini karena kami sangat percaya efisiensi sebuah ekosistem akan meningkat dengan adanya sistem pendukung rantai pasok keuangan (financial supply chain) yang terintegrasi end-to-end. Bersama, Danamon, ADMF dan MUFG mampu memberikan solusi keuangan konvensional dan syariah yang lengkap kepada setiap bagian ekosistem,” kata dia.Sebagai satu kesatuan entitas, Danamon, Adira Finance dan MUFG, memiliki kesamaan aspirasi dan keyakinan terhadap industri otomotif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi hijau nasional. Hal itu juga semakin membuka lebar potensi dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlebih dalam realisasi roadmap Ekonomi Hijau.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Special CEO Intimate Sharing Session di pembukaan IIMS Hybrid 2022. Ia menyatakan Indonesia adalah pasar sepeda motor yang terbesar di Asia, dengan volume produksi melebihi negara asal merek tersebut dan mampu mengekspor ke 30 negara tujuan.Danamon, Adira Finance dan MUFG memahami bahwa tren transisi hijau ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kesadaran akan berbagai masalah lingkungan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan masyarakat dan bisnis.Danamon mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan, termasuk ketersediaan teknologi ramah lingkungan untuk semua orang. Ketika Indonesia menetapkan target net-zero emission pada 2060, maka Danamon juga melihat ketertarikan yang besar dari pelaku usaha untuk berinvestasi di energi terbarukan, dan memberikan dukungan untuk mewujudkan itu.Keterlibatan Danamon, Adira Finance dan MUFG pada salah satu perhelatan otomotif terbesar di Indonesia itu juga bertujuan untuk mendukung berbagai program pemerintah Indonesia sebagai stimulus untuk mengangkat pertumbuhan industri otomotif dan pariwisata, yang tentunya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Danamon saat ini menyediakan program pembiayaan distributor yang telah disalurkan kepada lebih dari 150 distributor otomotif, menyediakan layanan pinjaman, cash management, trade finance, hingga treasury yang dapat dimanfaatkan oleh para produsen besar hingga diler dan konsumen ritel.“Dengan dukungan penuh dari Bank Danamon dan MUFG, serta sinergi yang kuat dengan mitra bisnis dan dealer, Adira Finance berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik yang tidak hanya mencakup pembiayaan, kepada pasar konsumen yang lebih luas di seluruh Indonesia. Hal ini juga dimungkinkan dengan adanya aplikasi digital adiraku sebagai bagian dari platform ekosistem otomotif grup di Indonesia,” tambah Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Dewa Made Susila.“Industri otomotif di Indonesia memiliki ekosistem yang sangat luas dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional," jelas Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, Daisuke Ejima.Dia mengatakan MUFG berupaya memanfaatkan layanan dan kekuatan jaringannya untuk mempersiapkan masa depan industri otomotif yang lebih menjanjikan."Bersama Danamon dan Adira, kami akan selalu berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan jangka panjang sektor otomotif di Indonesia," tutup Daisuke Ejima.