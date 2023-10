Tanpa Uang Muka dan Bunga, Begini Cara Pinjam Duit di Atome Paylater

Cara daftar Atome

Cara penggunaan dan transaksi

Jakarta: Bayar sekarang bayar nanti atau buy now pay later menjadi salah satu solusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini. Digitalisasi finansial yang memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya menjadikan paylater kian digandrungi.Salah satu penyedia jasa buy now pay later adalah Atome, aplikasi pembayaran yang memberi kemudahan untuk berbelanja dengan cicilan tanpa perlu menggunakan kartu kredit.Atome tidak membebankan biaya tambahan seperti uang muka dan bunga saat melakukan cicilan. Namun cukup membayar membership fee selama masa cicilan aktif.Pada Atome Paylater, pengguna dapat membagi setiap transaksi yang dilakukan menjadi tiga kali pembayaran dalam tiga bulan atau enam kali pembayaran dalam enam bulan.Untuk menikmati layanan pinjam duit tanpa uang muka dan bunga di Atome tersebut, calon pengguna diwajibkan untuk mendaftar Atome. Dikutip dari atome.id , begini caranya.1. Unduh aplikasi AtomeLayanan Atome berbasis aplikasi mobile yang telah tersedia di sistem Android dan iOS. Jadi, tidak perlu daftar ke kantor Atome. Cukup daftar secara online melalui smartphone dengan cara:- Download aplikasi Atome secara gratis di Play Store atau App Store.- Install aplikasi Atome ke smartphone Anda.- Masukkan nomor HP aktif sebagai kontak pendaftaran. Sebaiknya gunakan nomor HP aktif yang SIM card-nya terpasang di HP Anda agar memudahkan verifikasi.- Masukan kode OTP yang dikirimkan lewat SMS ke nomor HP Anda untuk verifikasi nomor.2. Lengkapi data diriSetelah berhasil login, lanjutkan dengan mengisi data diri Anda. Tekan menu 'Me' di pojok kanan paling bawah dan lengkapi kolom data diri yang tersedia. Pada bagian ini Anda hanya perlu mengisi data umum seperti nama lengkap, username, jenis kelamin, dan sejenisnya.3. Verifikasi data- Siapkan KTP asli Anda terlebih dahulu. Ingat, pakai KTP asli! Bukan fotokopi atau kartu identitas lainnya, seperti kartu pelajar, NPWP, dan lain lainnya. Karena saat ini Atome hanya menerima verifikasi data menggunakan KTP asli.- Buka aplikasi Atome di HP, lalu klik menu 'Me' di bagian pojok kanan bawah.Tekan menu 'Verify Now' yang berada di pojok kanan atas untuk verifikasi data diri dengan KTP asli.- Ambil foto KTP asli Anda secara jelas hingga seluruh keterangan identitas pada KTP dapat terbaca oleh sistem. Ambil fotonya secara landscape mengikuti pola yang tersedia. Jangan terlalu jauh atau justru melebihi batas pola yang ditampilkan.- Selanjutnya, ambil foto diri Anda dengan memegang KTP asli ke hadapan kamera. Lakukan swafoto atau selfie secara landscape dengan mengikuti pola yang tersedia. Pastikan juga gambar Anda beserta KTP-nya terlihat jelas oleh sistem.4. Tunggu proses verifikasi dataTunggu proses verifikasi data diri Anda yang membutuhkan waktu sekitar tiga menit. Jika pengajuan disetujui, Anda bisa langsung pinjam uang di Atome Paylater dan melakukan transaksi di berbagai merchant yang bekerja sama.Hingga saat ini Atome telah bekerja sama dengan lebih dari 6.500 merchant offline dan online dari beragam kategori. Mulai dari merchant kategori fashion, kecantikan, kebugaran, perlengkapan anak, dekorasi rumah, department store, dan kebutuhan gaya hidup lainnya.Setelah sukses mendaftar, sekarang saatnya Anda mulai bertransaksi di merchant-merchant pilihan Anda. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah di bawah ini:1. Pilih barang yang Anda inginkan dari merchant pilihan Anda, pastikan brand tersebut telah bekerja sama dengan Atome.2. Pada saat proses pembayaran, pilih Atome sebagai metode pembayaran.3. Masukan nomor smartphone untuk mendapatkan kode OTP dan masukkan kode tersebut.4. Jika Anda sudah menjadi user Atome, setelah berhasil verifikasi OTP, maka tinggal menunggu konfirmasi selanjutnya dari Atome, selama maksimal 24 jam.5. Setelah pengajuan disetujui, Anda akan mendapat SMS yang berisi link yang mengarahkan kepada proses pembayaran.6. Setelah dibayar, maka barang belanjaan Anda akan segera dikirim ke rumah Anda.Begitulah cara daftar dan penggunaan Atome Paylater, yang bisa Anda manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya uang muka dan bunga.Namun perlu diingat, paylater merupakan utang yang tetap harus kamu bayar. Gunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, kontrol diri, dan bertanggung jawab.