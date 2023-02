Mau Sukses Berinvestasi, Portofolio Saham Lo Kheng Hong Ini Bisa Jadi Inspirasi

1. BMTR





Jakarta: Investasi saham membutuhkan kemampuan yang baik dalam menganalisa laporan keuangan dan value suatu perusahaan. Ini bisa dilakukan dengan belajar cara membaca laporan keuangan dengan benar.Namun cara lainnya adalah dengan melihat portofolio saham investor kawakan, apalagi yang sudah terekam sukses berinvestasi.Strategi ini misalnya melihat portofolio saham Lo Kheng Hong (LKH) atau Warren Buffet (WB). WB banyak berinvestasi di saham Amerika Serikat (AS) dan global, sedangkan LKH fokus di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).Maka tak ada salahnya jika menengok portofolio saham LKH yang dikenal sebagai WB dari Indonesia. Berikut saham LKH terpantau Medcom.id beserta kinerjanya sampai saat ini.LKH mengempit porsi saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) sebanyak 6,41 persen. Holding dari bisnis media, bank dan jasa keuangan ini memiliki kinerja moncer sampai dengan setidaknya kuartal III-2022 mencetak laba bersih Rp1,7 triliun.Secara valuasi saham, BMTR memiliki Price Book Value (PBV) sebesar 0,3 dan Price Earning Ratio (PER) sebesar 5,5x. Dalam setahun, saham BMTR sudah naik 9,92 persen.LKH memegang porsi saham PT Clipan Finance Indonesia Tbk PT (CFIN) sebanyak 5,13 persen. CFIN merupakan anak usaha Panin Grup yang bergerak di bidang multifinance.Keuntungan CFIN karena memiliki sister company perbankan yang memudahkan untuk mencari sumber dana untuk pembiayaan.Kinerja CFIN sampai dengan kuartal III-2022 mencetak laba bersih sebesar Rp75,8 miliar. PBV CFIN sebesar 0,3 persen dengan PER sebesar 12,9x. Dalam satu tahun, saham CFIN sudah naik sebesar 27,91 persen.LKH memiliki porsi saham PT Intiland Development Tbk (DILD) sebanyak 6,28 persen. DILD merupakan saham properti yang memiliki proyek seperti Graha Famili, Graha Natura, gedung perkantoran Intiland Tower dan Spazio.Kinerja DILD sampai dengan kuartal III-2022 mencetak kerugian sebesar Rp99,5 miliar. Secara valuasi DILD memiliki PBV sebesar 0,34 persen. PER-nya mencapai minus 14,3x. Dalam setahun, saham DILD sudah naik sebesar 12,67 persen.PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) merupakan saham LKH di industri otomotif dengan kepemilikan 5,17 persen saham. Kinerja GJTL sampai dengan kuartal III-2022 masih merugi Rp175 miliar.Secara valuasi, DILD memiliki PBV sebesar 0,31 persen dengan PER sebesar minus 9,7 persen. Saham GJTL sudah turun 7,41 persen dalam setahun.Itu pilihan saham LKH yang diketahui memiliki porsi besar dan tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dibandingkan dengan kinerja IHSG yang masih naik 0,66 persen dalam setahun, maka kinerja saham LKH cukup lumayan.