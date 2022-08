J Trust Bank Optimistis Penuhi Modal Inti Minimum Rp3 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemegang Saham Pengendali PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) yaitu J Trust Co. Ltd. yang berkedudukan di Tokyo dan terdaftar di Tokyo Stock Exchange kembali melakukan setoran modal sebesar Rp501,86 miliar. Per Juli 2022 modal inti J Trust Bank menjadi semakin kuat yaitu Rp2,65 triliun."Setoran modal dari J Trust Co. Ltd. ini merupakan wujud komitmen pemegang saham pengendali J Trust Bank untuk melakukan pemenuhan modal inti minimum bank paling sedikit sebesar Rp3 triliun sebelum 31 Desember 2022," ujar Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai, dalam keterangan resminya, Rabu, 31 Agustus 2022.Berdasarkan laporan keuangan triwulan II, per Juni 2022 J Trust Bank meraih laba bersih sebesar Rp15,72 miliar dibandingkan rugi bersih Rp295,53 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sisi kredit, Bank mencatat pertumbuhan sebesar 52,57 persen menjadi Rp15,28 triliun, serta pertumbuhan simpanan nasabah sebesar 26,57 persen menjadi Rp20,18 triliun pada posisi Juni 2022 dibandingkan Desember 2021.Di sisi lain, J Trust Bank juga baru saja menerima penghargaan dari Warta Ekonomi dalam ajang Indonesia Best Bank Awards 2022 dengan tema "Being a Winner in Post-Pandemic within Digital Utilization" pada Kamis, 25 Agustus 2022. Penghargaan kali ke-7 ini diberikan kepada bank terbaik dengan kinerja keuangan yang optimal sehingga memiliki kondisi yang sangat sehat atau sehat.Pada kesempatan ini, PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerima penghargaan sebagai "Indonesia Best Bank 2022 for The Strengthening Synergy and Expand Business Segmentation, Kategori: KBMI 1".Penilaian dilakukan tim riset Warta Ekonomi menggunakan pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) dan desk research pada laporan tahunan (annual report) 2021 dan laporan keuangan 2021-2022. Di samping itu dilakukan turut dilakukan pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan variabel yang terdiri dari enam aspek yaitu Profil Risiko; Tata Kelola Perusahaan; Rentabilitas (Earning); Permodalan; Kinerja Intermediasi; dan Digital Shifting Condition."J Trust Bank menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang setia maju bersama kami. Dengan struktur permodalan Bank yang lebih kuat, J Trust Bank akan meningkatkan kinerja guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan," tutup Ritsuo Fukadai.