Pembukaan, Rupiah Menguat ke Rp14.628 per USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(Des)

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs ) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada pembukaan perdagangan pagi dibandingkan penutupan sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 17 Mei 2022, rupiah dibuka naik 0,40 persen atau menguat 59,5 poin ke posisi Rp14.628 per USD. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.626-Rp 14.637 per dolar AS dengan year to date return sebesar 2,57 persen.Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat, 13 Mei 2022, penutupan perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.696 per USD.Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah dibuka di level Rp14,615 per USD. Sementara, kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah berada di posisi Rp14.619 per USD.Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa pagi menguat 68 poin atau 0,46 persen ke posisi Rp14.629 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.697 per USD.Adapun indeks dolar AS melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), setelah data ekonomi Tiongkok tercatat melambat. Hal ini menambah kekhawatiran tentang prospek perlambatan global.Indeks dolar terakhir turun 0,37 persen pada 104,16, setelah sempat melintasi level 105. Dolar Australia, yang sangat terekspos terhadap ekonomi Tiongkok, berbalik arah seiring berlalunya hari dan terakhir naik terhadap dolar setelah jatuh sebanyak 0,9 persen.