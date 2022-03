Ini Kiat OK Bank Genjot Penyaluran Kredit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) berkomitmen untuk mempermudah akses Kredit Tanpa Agunan (KTA) guna mendorong penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Lewat program KTA Speed, bank berkode saham DNAR ini mempermudah penyaluran pinjaman sebesar Rp10 juta.Sales Planning Retail OK Bank Kristo mengemukakan bahwa produk KTA Speed dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit bagi kalangan milenial dan pekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka."Nasabah maupun calon nasabah tidak perlu repot-repot melampirkan slip gaji ataupun surat keterangan kerja. OK KTA hanya mensyaratkan KTP, BPJS Ketenagakerjaan, dan referensi aplikasi Peduli Lindungi," ujar Kristo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Maret 2022.Kristo mengungkapkan bahwa persyaratan yang mudah tersebut menjadi langkah perusahaan untuk mendorong program pemerintah dalam mempercepat pemerataan vaksinasi di Indonesia. OK Bank akan selalu berusaha untuk menjadi pilihan layanan perbankan yang bervariatif bagi masyarakat Indonesia, dengan menghadirkan kemudahan dan akses yang cepat.Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu booster dalam mempercepat pemerataan ekonomi, terutama pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di sisi lain, OK Bank memiliki program OK KTA yang memfasilitasi kredit mulai dari Rp3 juta sampai Rp200 juta bisa didapat dalam waktu kurang dari lima menit."Suku bunga juga kompetitif, mulai dari 0,89 persen saja," tutur dia.Harapannya, program ini akan dapat membantu mendorong masyarakat bisa membangun atau melanjutkan bisnis sehingga dapat kembali bangkit dari tekanan pandemi."Terlepas dari persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, keamanan data masyarakat juga menjadi perhatian utama dengan bekerja sama sejumlah partner Inovasi Keuangan Digital yang terdaftar OJK agar terhindar dari adanya risiko cyber dan financial crime," pungkas Kristo.