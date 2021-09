Melemah Lagi, Rupiah Pagi Dibuka di Level Rp14.251/ USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Selasa, 21 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.251 per USD, melemah 20 poin atau 0,14 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.222 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.237-Rp14.274 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,37 persen.Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap kasus utang perusahaan pengembangan properti Tiongkok, Evergrande, yang menambah ketegangan ekstra pada suasana hati-hati."Kondisi tersebut membuat dolar menguat ke level tertinggi dalam sebulan terakhir di Asia. Di sisi lain, investor juga tengah bersiap dengan arah kebijakan Federal Reserve untuk mengambil langkah lain menuju pengurangan (tapering) minggu ini," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, dikutip Selasa, 21 September 2021.Ibrahim menjelaskan pengembang Evergrande memiliki utang sebesar USD300 miliar dan pembayaran bunga obligasi sebesar USD83,5 juta. Utang dan obligasi raksasa properti Negeri Tirai Bambu tersebut jatuh tempo pada Kamis ini.Sementra itu, dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB).Melansir Antara, indeks dolar naik 0,025 persen, dengan euro tidak berubah pada 1,1725 dolar. Yen Jepang menguat 0,58 persen versus greenback di 109,32 per dolar, sementara poundsterling terakhir diperdagangkan di 1,3656 dolar, turun 0,63 persen.Dolar Kanada, juga mata uang komoditas yang berkorelasi dengan sentimen risiko, melemah ke level 1,2895 per dolar, level terendah dalam empat minggu. Terakhir turun 0,42 persen versus greenback di 1,28 dolar Kanada per dolar AS.