IHSG Rebound, 218 Saham Menguat

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka pada level 6.100,6. IHSG rebound dan menguat 23,2 poin atau 0,38 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di zona merah.Mengutip RTI, Selasa, 14 September 2021, pada saat pembukaan perdagangan IHSG menyentuh level tertinggi di 6.114,1 dan level terendah di 6.099,1. Sebanyak 218 saham menguat, 35 saham melemah, dan 203 saham terpantau stagnan.Adapun volume transaksi tercatat sebanyak 242,6 juta lembar saham senilai Rp137,9 miliar. IHSG mencatat ada 16.494 kali transaksi.Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 terpantau berada di zona hijau dengan kenaikan 3,55 poin atau 0,41 persen ke level 869.Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id memperkirakan IHSG pada hari ini akan rebound mengikuti pergerakan bursa regional dan global.Pagi ini pasar regional dibuka menguat, dengan Kospi naik 0,44 persen, dan Nikkei naik 0,42 persen. Minggu ini akan ada rilis data trade balance Indonesia yang diperkirakan dapat menjadi sentimen penggerak indeks dalam negeri.Pasar komoditas terpantau bergerak mixed. Kemarin, WTI naik 0,21 persen ke level USD70,6 per barel, Brent bergerak naik 0,99 peren ke level USD73,3 per barel, batu bara naik 2,46 persen ke level USD179,15 per ton, nikel turun 3,3 persen ke level USD19.720 per ton, sedangkan CPO naik 0,97 persen ke level 4,456 ringgit Malaysia per ton. Harga emas terpantau meningkat 0,13 persen ke level USD1.794 per troy ounce.