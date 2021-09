Rupiah Sore Menguat Tipis, Parkir di Level Rp14.242/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakara: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu, 15 September 2021 terpantau menguat. Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis ke level Rp14.242 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat lima poin atau setara 0,04 persen dari posisi Rp14.248 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.240 per USD. Rupiah menguat sebanyak 13 poin atau setara 0,09 persen dari Rp14.253 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.252 per USD atau menguat lima poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.257 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang dikutip Medcom.id memprediksi untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat tipis."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.230 per USD hingga Rp14.270 per USD," tulis Ibrahim.