Survei BI: Proporsi Pendapatan Masyarakat untuk Konsumsi Stabil

Jakarta: Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada September 2021 stabil pada angka 75,0 persen.Di sisi lain, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) yang tercatat sebesar 14,1 persen pada September 2021, sedikit menurun dibandingkan 14,6 persen pada bulan sebelumnya."Sementara itu, rata-rata rasio pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) sebesar 10,9 persen, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 10,4 persen," ungkap hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, Jumat, 8 Oktober 2021.Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan terjadi pada mayoritas kategori pengeluaran, terutama pada responden dengan pengeluaran Rp1 juta sampai Rp2 juta per bulan. Adapun rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan untuk responden dengan pengeluaran Rp2,1 juta hingga Rp3 juta per bulan sedikit mengalami penurunan."Porsi tabungan terhadap pendapatan menurun pada mayoritas kategori pengeluaran, terutama dengan tingkat pengeluaran Rp4,1 juta hingga Rp5 juta per bulan," papar survei tersebut.Secara keseluruhan, Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2021 sebesar 95,5 atau lebih tinggi dibandingkan dengan 77,3 pada bulan sebelumnya.Penguatan IKK September 2021 terutama didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, sebagaimana tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat dari level 95,3 pada Agustus 2021 menjadi 118,2 pada September 2021 atau sudah kembali berada pada area optimis (>100).Sejalan dengan IEK, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga terpantau membaik, meningkat dari 59,4 pada Agustus 2021 menjadi sebesar 72,7. Secara kuartalan, rata-rata IKK pada kuartal III-2021 masih berada pada area pesimis sebesar 84,3, lebih rendah dibandingkan 104,4 pada kuartal sebelumnya, dan 85,5 pada kuartal yang sama tahun sebelumnya."Sementara berdasarkan kelompok responden, kenaikan IKK September 2021 terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran dan kelompok usia responden. Dari sisi spasial, peningkatan keyakinan konsumen pada September 2021 juga terjadi di seluruh kota yang disurvei, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Pontianak (35,6 poin), diikuti Bandung (30,7 poin) dan Makassar (25,7 poin)," tutup survei Bank Indonesia.