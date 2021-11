Setelah Pengumuman Tapering Off, IHSG Naik 0,52%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada level 6.583 hingga 6.617. Kenaikan IHSG ini terjadi setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengurangi pembelian aset di negara berkembang (tapering off). IHSG naik 0,52 persen atau 34,31 poin ke level 6.586 pada penutupan perdagangan Kamis, 4 November 2021. IHSG sudah naik sebesar 26,99 persen dalam setahun. Adapun volume perdagangan sebanyak 15,5 miliar.Samuel Research Team memperkirakan IHSG naik setelah Federal Reserve memutuskan untuk mengurangi pembelian asetnya di tengah tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) yang terus mengalami kenaikan."Pagi ini pasar regional dibuka menguat, Nikkei naik 1,1 persen dan Kospi menanjak 1,0 persen. Dengan sentimen bursa global dan regional, IHSG kami perkirakan berpotensi bergerak menguat hari ini," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Kamis, 4 November 2021.Sementara itu terjadi penambahan 801 kasus baru covid-19 pada Rabu, 3 November, dengan positive rate 0,5 persen. Sebanyak 814 orang dinyatakan sembuh di hari yang sama. Indonesia mencatatkan recovery rate sebesar 96,3 persen. Terkait vaksinasi, saat ini 122 juta penduduk telah menerima vaksin covid-19 dosis pertama dan 75,8 juta penduduk menerima dosis kedua.Meskipun IHSG menguat, mata uang rupiah bergerak bervariasi terhadap mata uang dolar AS. Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.366 per USD atau turun 53 poin atau 0,37 persen. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah ke level Rp14.299 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.372 per USD.