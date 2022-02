Bikin Senyum! IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Merekah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Rabu terpantau di area hijau. Indeks mampu bertahan dari berbagai macam gempuran negatif baik oleh lonjakan Omicron di Tanah Air maupun kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan sore ini terpantau menguat. Mata uang Garuda mengikuti tren positif dari IHSG meski kebijakan pengetatan oleh The Fed memicu terjadinya pergerakan di arus modal untuk mencari imbal hasil lebih tinggi di negara asal.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan berada di posisi Rp14.358, menguat 41 poin atau setara 0,28 persen ketimbang pada pembukaan pada pagi tadi di Rp14.374 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.356 hingga Rp14.379 per USD.Sementara itu, mata uang dolar AS bergerak mendatar pada akhir transaksi Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), setelah Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde mengumumkan suku bunga acuan yang berada di bawah ekspektasi ekstrem.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,2 persen, dengan euro turun 0,21 persen menjadi USD1,1418. Imbal hasil obligasi 10-tahun AS mencapai 1,97 persen atau tertinggi sejak November 2019 dan melonjak dari sekitar 1,73 persen dua minggu lalu.Sedangkan Wall Street atau Bursa saham Amerika Serikat terpantau naik tajam pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) ditopang oleh melonjaknya saham Apple dan Microsoft.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 1,06 persen atau 371,65 poin menjadi 35.462,78. Indeks S&P 500 menguat 0,84 persen atau 37,67 poin, menjadi 4.521,52. Sementara indeks Komposit Nasdaq terangkat 1,28 persen atau 178,79 poin menjadi 14.194,46.Adapun indeks acuan S&P 500 dan Nasdaq yang sarat teknologi rebound pada bagian akhir sesi, dengan Amazon.com Inc terangkat 2,2 persen, serta Apple dan Microsoft keduanya naik lebih dari 1,0 persen.