Kurs Rupiah Merekah Sore Ini

Data rupiah Yahoo Finance

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini sedikit merekah. Sejak pembukaan perdagangan pagi ini, mata uang Garuda sudah terpantau menguat tipis.Mengutip Bloomberg, Jumat, 17 Desember 2021, kurs rupiah menguat ke level Rp14.355 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.361 per USD.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, kurs rupiah sudah bergerak menguat hingga 6,5 poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.359 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.353-Rp14.391 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,17 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, kurs rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.380 per USD. Gerak rupiah justru terpantau melemah hingga 40 poin atau setara 0,2789 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.340 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.343 per USD.Analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya sebelumnya memperkirakan, kemungkinan akan ada sedikit tekanan dari sisi global setelah The Fed mensinyalkan adanya kenaikan Fed Fund Rate (FFR) lebih cepat pada 2022."Dari dalam negeri masih ditopang oleh surplus neraca perdagangan, ekspektasi surplus neraca transaksi berjalan, dan kebijakan Bank Indonesia yang masih akomodatif dan sekaligus fokus kepada stabilisasi," ujar Rully, dilansir Antara.Rully pun memprediksi kurs rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.310 per USD hingga Rp14.375 per USD.