BRI Danareksa Sekuritas Bukukan Transaksi Rights Issue Rp95,9 Triliun

Jakarta: BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) ikut berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perseroan pada 2021 dengan transaksi rights issue BRI dengan total emisi yang dibukukan mencapai Rp95,9 triliun.Selain itu, BRI Danareksa Sekuritas juga menjadi penjamin emisi dalam aksi korporasi Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dengan total dana publik yang sukses dihimpun mencapai Rp18,8 triliun atau salah satu yang terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI).Plt Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Hendra Hermawan mengatakan, perseroan juga mampu mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada kinerja bisnis investment banking selama satu tahun terakhir dengan kenaikan sebesar 45 persen."Pencapaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan investment banking terbaik ke depannya," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 September 2022.Atas pencapaian tersebut, perusahaan anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan anggota Holding BUMN Danareksa, meraih penghargaan Best Investment Bank in Indonesia selama lima tahun berturut-turut dari ajang 16th Best Financial Institutional Awards yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia.Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Alpha Southeast Asia terhadap institusi keuangan berprestasi di wilayah Asia Tenggara. Adapun, pemenang penghargaan diukur berdasarkan kinerja dan pertumbuhan selama satu tahun terakhir."Keberhasilan perseroan membawa pulang penghargaan Best Investment Bank in Indonesia ini merupakan wujud nyata pengakuan atas kesuksesan BRI Danareksa Sekuritas dalam mencapai kinerja perusahaan yang memuaskan sepanjang 2021," paparnya.Penghargaan ini diberikan karena BRI Danareksa Sekuritas dinilai telah berhasil mempertahankan posisinya menjadi penyedia layanan investment banking pilihan di antara issuers lainnya di Indonesia. Selama hampir satu dekade, investment bank house telah berevolusi dan beradaptasi dengan perkembangan yang bergerak cepat di pasar keuangan Indonesia dengan memainkan peran penting sebagai penasihat klien kecil dan besar.Selain itu, BRI Danareksa Sekuritas tidak hanya mempertahankan reputasinya sebagai key players pada pasar bond, namun selama satu dekade terakhir telah banyak berinvestasi pada equity research, trading, dan infrastruktur distribusi, dan saat ini merupakan salah satu penyedia platform equity terkuat di Indonesia.