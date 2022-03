Mengawali Maret, Rupiah Pagi Perkasa

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada pembukaan perdagangan pagi dibandingkan penutupan sebelumnya.

Mengutip

, Selasa, 1 Maret 2022, rupiah dibuka naik 0,15 persen atau menguat 20,5 poin ke posisi Rp14.361 per USD.

Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat, 25 Februari 2022, penutupan perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.364 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 27 poin atau setara 0,19 persen dari posisi Rp14.391 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Berdasarkan data

Adapun dolar AS bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan karena ketegangan atas situasi Ukraina yang masih terus berlanjut. , rupiah dibuka di level Rp14,366 per USD. Sementara, kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah menguat pada level Rp14.369 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.371 per USD.Adapun dolar AS bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan karena ketegangan atas situasi Ukraina yang masih terus berlanjut.

Indeks dolar, yang mengukur

terhadap enam mata uang utama dunia naik sebesar 0,09 persen menjadi 96,701.

Pada akhir perdagangan di New York, kurs euro turun menjadi 1,1226 dolar AS dari 1,1266 dolar AS di sesi sebelumnya, dan nilai tukar pound Inggris naik menjadi 1,3419 dolar AS dari 1,3410 dolar AS, sementara dolar Australia naik menjadi 0,7264 dolar AS dari 0,7232 dolar.

Dolar AS dibeli sebesar 114,88 yen Jepang, lebih rendah dari 115,59 yen Jepang pada sesi sebelumnya, sedangkan terhadap franc Swiss turun menjadi 0,9167 dari sebelumnya 0,9263 franc Swiss, dan selanjatnya turun menjadi 1,2690 dolar Kanada.

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.358- Rp 14.367 per dolar AS.