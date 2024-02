Rupiah Jatuh ke Level Rp15.660/USD

Investor tak percaya era suku bunga rendah

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau jatuh pada penutupan perdagangan hari ini.Mengacu data Bloomberg, Selasa, 20 Februari 2024 rupiah melemah 29 poin atau 0,19 persen menjadi Rp15.660 per USD.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 31 poin atau 0,19 persen menjadi Rp15.655 per USD. Adapun pada pembukaan perdagangan rupiah berada pada posisi Rp15.650 per USD.Melansir Channel News Asia, dolar naik pada hari Selasa karena para investor semakin tidak yakin bahwa era suku bunga ultra-rendah Jepang akan berakhir dalam waktu dekat karena negara tersebut sedang mengalami resesi, sementara yuan mengabaikan pemangkasan suku bunga acuan RRT.Menteri keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan pada hari Selasa bahwa pihak berwenang tengah mengamati pergerakan FX dengan rasa urgensi yang tinggi, sebuah frase yang telah dia gunakan sebelumnya, dan menyatakan nilai tukar yen ditentukan oleh sejumlah faktor.Seperti diketahui, dolar terakhir naik 0,1 persen pada 150,305 dan untuk saat ini. Penguatan dolar juga didukung oleh berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga yang cepat oleh Federal Reserve AS setelah data harga produsen dan harga konsumen AS yang lebih tinggi dari perkiraan minggu lalu.