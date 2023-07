Perdagangan Pagi, IHSG dalam Tren Menguat

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini menguat. IHSG bergerap pada level 6917 sampai dengan 6935. IHSG melndapatkan sentimen positif dari bursa saham global.Dikutip dari Investing.com, Rabu, 26 Juli 2023, IHSG naik 0,33 persen atau 23,1 bps dengan berada pada level 6940 pembukaan perdagangan Rabu, 26 Juli 2023. Volume perdagangan sebesar 273 juta.Sementara itu, bursa saham di Amerika Serikat (AS) merekah. Indeks utama Wall Street naik pada penutupan perdagangan kemarin. Ini karena indikasi potensi kenaikan suku bunga semakin tinggi memudar.Melansir CNBC International, Rabu, 26 Juli 2023, indeks saham Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) naik 0,08 persen. Nasdaq naik 0,61 persen, dan S&P 500 naik sebesar 0,28 persen.Saham yang menghijau adalah Microsoft Corp, DOw Inc, Intel Corp, PDD Holdings Inc, dan General Electric. Kemudian saham yang melemah adalah Goldman Sachs, Walt Disney Co, Merck & Co, Biogen Inc dan Lucid Group.Kepala Strategi Pendapatan Tetap di Charles Schwab Kathy Jones menuturkan bank sentral telah bertindak cukup jauh. Dengan tingkat inflasi tahunan yang menurun menjadi tiga persen pada Juni, menjadi 9,1 persen setahun yang lalu. Namun demikian, bahaya semakin meningkat karena Fed dapat secara tidak perlu mendorong ekonomi ke dalam kontraksi."Mereka melewati jalur yang sulit di sini. Bagi saya, keputusannya adalah, hei, kita sudah melakukan cukup untuk saat ini, dan kita bisa menunggu dan melihat. Tapi tampaknya orang-orang di The Fed berpikir mereka membutuhkan setidaknya satu lagi," kata Jones.