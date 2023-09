IHSG Berpotensi Sideways, 6 Saham Ini Bisa Jadi Pilihan

Gerak bursa di Eropa dan Asia Pasifik



Berikut ini rekomendasi trading saham:

Jakarta: Riset harian BNI Sekuritas menyebutkan, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di perdagangan kemarin ditutup turun 0,67 persen, disertai dengan net buy asing sebesar Rp9,63 miliar. Saham yang paling banyak dibeli asing adalah AMMN, ASII, GOTO, BBCA, dan AMRT.Sementara itu, Wall Street mengalami penguatan tipis. Kemarin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat tipis sebesar 0,02 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang naik sebesar 0,07 persen, sementara indeks Nasdaq turut naik sebesar 0,01 persen.Bursa Eropa mengalami koreksi yang cukup signifikan seperti CAC 40 dan DAX Performance Index yang turun masing-masing 1,39 persen dan 1,05 persen. Hari ini zona Euro akan mengumumkan inflasi untuk Agustus 2023.Di sisi lain, bursa Asia Pasifik mencatat pelemahan. Kemarin, sebagian besar bursa AS mengalami penurunan mengikuti pergerakan bursa AS Jumat lalu. Di antara yang mencatat penurunan signifikan adalah Hang Seng (minus 1,39 persen) dan Kospi (minus 1,02 persen). Nikkei libur terkait dengan Respect for the Aged Day.Investor menanti keputusan suku bunga Federal Reserve pada minggu ini yang diperkirakan tetap. Hong Kong akan menyampaikan tingkat pengangguran per Agustus 2023 pada hari ini. Rupiah berada di posisi Rp15.365 per USD."Hari ini IHSG akan berpotensi bergerak sideways di 6.920-6.960 karena minggu ini menunggu pengumuman the Fed. Level support IHSG berada di 6.900-6.920 dan resistance IHSG berada di 6.960-6.980," ungkap Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman dalam analisis harian, dikutip dari Investing.com, Selasa, 19 September 2023.Lebih lanjut disebutkan beberapa saham yang bisa menjadi pilihan pelaku pasar di perdagangan hari ini, yaitu SMGR, FREN, AMMN, PGAS, ESSA, dan EXCL.1. SMGR: Spec BuySupport di Rp6.850, cutloss jika break di bawah Rp6.775. Jika tidak break di bawah Rp6.850, potensi naik ke Rp6.950-Rp7.025 short term.2. FREN: Spec BuySupport di Rp57, cutloss jika break di bawah Rp55. Jika tidak break di bawah Rp57, potensi naik ke Rp60-Rp63 short term.3. AMMN: Buy on WeaknessSupport di Rp5.000, cutloss jika break di bawah Rp4.900. Jika tidak break di bawah Rp4.900, potensi naik ke Rp5.350-Rp5.600 short term.4. PGAS: Spec BuySupport di Rp1.390, cutloss jika break di bawah Rp1.340. Jika tidak break di bawah Rp1.340, potensi naik ke Rp1.420-Rp1.440 short term.5. ESSA: Spec BuySupport di Rp740, cutloss jika break di bawah Rp700. Jika tidak break di bawah Rp740, potensi naik ke Rp780-Rp800 short term.6. EXCL: Buy on WeaknessSupport di Rp2.280, cutloss jika break di bawah Rp2.230. Jika tidak break di bawah Rp2.280, potensi naik ke Rp2.360-Rp2.420 short term.