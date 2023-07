Prospek Industri Asuransi Jiwa Cerah, Ini Faktor Pendukungnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), meyakini industri asuransi jiwa akan tetap mengalami pertumbuhan yang cukup baik.Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, sampai dengan akhir kuartal I-2023, industri asuransi jiwa telah melindungi 29,74 juta tertanggung perorangan dan 57,80 juta tertanggung kumpulan.Jika dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal I-2022, secara keseluruhan terdapat lebih dari 12 juta penambahan tertanggung, atau meningkat sebesar 16,6 persen.Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Christine Setyabudhi mengatakan berdasarkan data yang dirilis AAJI, industri asuransi jiwa memiliki prospek yang cerah ke depan ditambah lagi dengan bonus demografi yang sedang dialami."Ini menjadi peluang bagi BCA Life untuk semakin meningkatkan layanan terbaik bagi nasabah dan terus berinovasi dengan menyediakan produk dan layanan asuransi jiwa yang dapat memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang berbeda-beda melalui berbagai jalur distribusi, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia," ujar Christine, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 16 Juli 2023.Menurut dia, BCA Life yang menginjak usia sembilan tahun ini sudah memiliki beragam pencapaian positif, konsisten mengembangkan inovasi digital. Sehingga dapat terus menyediakan produk dan layanan terbaik bagi nasabah, serta melakukan berbagai inisiatif yang relevan dengan kondisi terkini.Sepanjang paruh pertama 2023, BCA Life konsisten catatkan kinerja keuangan positif dengan sukses membukukan pendapat premi sebesar Rp890,05 miliar atau naik 17,85 persen. Kualitas aset perseroan juga terus menunjukkan peningkatan menjadi Rp2,73 triliun, naik signifikan sebesar 20,67 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.Tak hanya itu, BCA Life memberikan perlindungan kepada nasabah dengan membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp337,92 miliar atau meningkat 14,67 persen. Perseroan juga memiliki posisi cadangan teknis yang kuat sebesar Rp1,89 triliun, tumbuh 21,03 persen.Per Juni 2023, BCA Life mencatat telah memberikan perlindungan kepada 575.005 nasabah. Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp49,35 miliar, angka ini naik signifikan sebesar 273,97 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya."Mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang semakin membaik ditambah dengan bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia, BCA Life optimistis dapat terus mencatatkan kinerja positif hingga pengujung 2023," jelasnya.Sepanjang semester I-2023, BCA Life telah menghadirkan beragam terobosan digital untuk semakin dekat dengan nasabah di antaranya melalui one stop life solution application bernama NOW by BCA Life. NOW merupakan sebuah aplikasi mobile yang memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi polis, klaim mudah dan cepat, pembelian asuransi secara langsung, serta fitur ActiveNOW untuk menjaga kesehatan jiwa dan mental para penggunanya.Sementara dari sisi perluasan akses terhadap produk, BCA Life bekerja sama dengan BCA meluncurkan jalur pemasaran asuransi secara digital dengan produk asuransi jiwa yang ditawarkan bernama MyGuard.Selain itu, pada Juli 2023, BCA Life berkolaborasi dengan BCA Digital baru saja meresmikan fitur bluInsurance pada aplikasi blu by BCA Digital. Ini memberikan kemudahan bagi nasabah blu untuk mendapatkan proteksi masa depan lewat layanan asuransi berpremi terjangkau di antaranya asuransi jiwa berjangka dan asuransi kecelakaan diri dengan produk yang ditawarkan adalah blu Life Guard, blu Accident Guard, blu Life Protection dan blu Accident Protection.Perjalanan BCA Life untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa yang berbasis digital tidaklah mudah. Proses transformasi yang harus dilewati tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan."Kami menyadari dalam proses transformasi ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun untuk dapat bertahan di industri, berani berubah sesuai dengan kebutuhan menjadisalah satu kuncinya. Caranya dengan meyakinkan kami mampu dan berani mewujudkan rencana strategis tersebut, salah satunya dengan membekali sumber daya manusia di BCA Life dengan pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan keahlian, baik secara teknis maupun nonteknis,: ujar Christine.Di sisi lain, BCA Life mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan berjalan/berlari, kali ini dalam merayakan hari jadi yang ke-9 BCA Life menghadirkan tantangan baru yaitu strength training guna meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh pada ajang virtual walk yang tahun ini bertajuk NOW, Let's Go Ultima Race 2023.Diselenggarakan mulai 16-31 Juli 2023, melalui event ini BCA Life berupaya mendorong masyarakat Indonesia untuk terus hidup sehat dengan berjalan atau berlari sejauh 9-kilometer dan menyelesaikan tantangan berolahraga pada aplikasi terbaru dari BCA Life, yaitu NOW by BCA Life."BCA Life terus berkomitmen untuk mendorong masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dengan berolahraga. Menjaga kesehatan keluarga Indonesia sangat penting bagi kami dan melalui kampanye ini sebagai bukti kepedulian dan apresiasi BCA Life atas kepercayaan nasabah," tutup Christine.