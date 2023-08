Rupiah Belum Bisa Naik, Masih Jatuh ke Posisi Rp15.175 per USD

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat masih terus melanjutkan pelemahannya hingga sore ini. Terpantau rupiah melemah ke posisi Rp15.175 per USD.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 2 Agustus 2023, mata uang Garuda pada sore ini melemah 59,5 poin atau 0,39 persen ke level Rp15.175 per USD,Sementara jika mengacu data Yahoo Finance rupiah melemah 61 poin atau 0,4 persen menuju level Rp15.170 per USD. Pada hari ini rupiah bergerak dikisaran level Rp15.109-Rp15.193 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan, lembaga pemeringkat Fitch pada Selasa menurunkan peringkat Amerika Serikat menjadi AA+ dari AAA.Peringkat itu memicu kemarahan dari Gedung Putih dan mengejutkan investor, meskipun ada resolusi krisis plafon utang yang dilakukan dua bulan lalu."Ini mengutip kemungkinan penurunan fiskal selama tiga tahun ke depan dan mengulangi negosiasi plafon utang yang mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya," jelas Ibrahim.Sementara itu pada Selasa waktu setempat dijelaskan data ekonomi yang menunjukkan lowongan kerja AS tetap pada level yang konsisten dengan pasar tenaga kerja yang ketat, bahkan saat jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua tahun di Juni.Sebuah laporan terpisah menyarankan manufaktur AS akan stabil pada level yang lebih lemah."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.150- Rp15.230 per USD," ucapnya.