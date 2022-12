IHSG Dibuka Meroket ke 6.840, Ada 219 Saham Siap Raup Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu, 14 Desember 2022, dibuka menguat ke posisi 6.810.Mengacu data RTI pada pukul 9.08 WIB, IHSG langsung meroket ke level 6.840 atau naik 30,33 poin setara 0,45 persen. IHSG menyentuh level tertinggi 6.854 dan level terendahnya di 6.834.Sebanyak 219 saham emiten bergerak menguat di perdagangan pagi ini. Sementara, 144 saham lainnya melemah dan sebanyak 202 saham stagnan.Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.08 WIB sebanyak Rp1,11 triliun dengan total saham yang diperdagangkan 2,90 miliar saham.Sementara itu, Wall Street menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah kenaikan harga konsumen yang lebih dingin dari perkiraan mendukung optimisme Federal Reserve dapat segera menghentikan kenaikan suku bunga untuk menjinakkan inflasi, tetapi kekhawatiran bank sentral tetap agresif masih ada.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 103,6 poin atau 0,30 persen menjadi 34.108,64. Indeks S&P 500 bertambah 29,09 poin atau 0,73 persen menjadi 4.019,65. Indeks Komposit Nasdaq menguat 113,08 poin atau 1,01 persen menjadi 11.256,81.Di sisi lain, inflasi Amerika Serikat (AS) pada November 2022 tercatat sebesar 7,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS, inflasi tersebut turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai sebesar 7,7 persen (yoy).Meskipun demikian, inflasi diperkirakan masih akan berada di atas enam persen, jauh di atas target bank sentral AS Federal Reserve (Fed) sebesar dua persen.Adapun inflasi inti, yang tidak termasuk harga bergejolak, tercatat sebesar 6,0 persen (yoy) pada November 2022. Angka ini sedikit turun dari bulan sebelumnya sebesar 6,3 persen (mtm) dan di bawah ekspektasi sebesar 6,1 persen (mtm).Sedangkan secara bulanan atau month to month (mtm), inflasi AS tercatat sebesar 0,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (mtm) dan juga di bawah proyeksi sebesar 0,3 persen (mtm).*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id