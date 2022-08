Rupiah Melemah Tipis Berkat Surplus Neraca Transaksi Berjalan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore melemah tipis seiring surplusnya neraca transaksi berjalan pada kuartal II-2022.Rupiah ditutup melemah tipis satu poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.838 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.837 per USD.Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya mengatakan, surplusnya neraca transaksi berjalan menjadi penahan pelemahan rupiah jelang akhir pekan."Hari ini memang ada rilis dari current account yang menunjukkan surplus yang melebar, meski di bawah ekspektasi pasar," ujar Rully saat dihubungi, Jumat, 19 Agustus 2022. Bank Indonesia (BI) mencatat neraca transaksi berjalan surplus sebesar USD3,9 miliar atau 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2022, naik signifikan dari capaian surplus pada kuartal sebelumnya USD0,4 miliar atau 0,1 persen dari PDB.Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas beriringan dengan harga komoditas global yang tetap tinggi.Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat, dipengaruhi oleh kenaikan impor merespons peningkatan permintaan seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat, serta tingginya harga minyak dunia."Kalau dari global masih dipengaruhi oleh spekulasi akan seberapa agresif Fed Fund Rate akan dinaikkan pada FOMC meeting September 2022," kata Rully. Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.861 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.838 per USD hingga Rp14.873 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat melemah ke posisi Rp14.858 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.822 per USD.