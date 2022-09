Kurs Rupiah Keok Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau bergerak melemah. Pelemahan mata uang Garuda tersebut kali ini mengikuti pergerakan dolar AS yang tertekan.Mengutip Bloomberg, Kamis, 1 September 2022, rupiah dibuka melemah ke level Rp14.864 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.842 per USD.Hingga pukul 09.55 WIB, nilai tukar rupiah makin bergerak melemah sebesar 30 poin atau setara 0,20 persen ke posisi Rp14.872 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.864-Rp14.842 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,28 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke posisi Rp14.850 per USD. Rupiah sempat menguat pada awal pembukaan perdagangan di posisi Rp14.835 per USD.Dolar AS sebelumnya tergelincir terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi di tengah penguatan euro yang didukung kemungkinan Bank Sentral Eropa (ECB) akan menaikkan suku bunga secara agresif pekan depan.Mengutip Antara, Kamis, 1 September 2022, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya, turun 0,07 persen menjadi 108,6980. Euro menguat setelah Eurostat melaporkan bahwa inflasi di zona euro mencapai rekor baru 9,1 persen pada Agustus karena harga energi dan makanan terus melayang lebih tinggi.Menurut analis, laporan inflasi panas mendorong seruan untuk kenaikan suku bunga besar ketika Bank Sentral Eropa bertemu minggu depan.