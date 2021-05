Gerak Rupiah Pekan Ini, Jos!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah pada perdagangan pekan ini berada di zona hijau. Walau hanya dua hari perdagangan, mata uang Garuda ini terus menguat hingga sebelum libur Lebaran.Mengutip data Bloomberg, Sabtu, 15 Mei 2021, pada perdagangan Senin, 10 Mei 2021, rupiah meroket hingga 100 poin saat pembukaan menjadi Rp14.185 per USD.Pada hari itu, gerak rupiah stabil berada di bawah Rp14.200 per USD. Serta ditutup ke posisi Rp14.197 per USD. Kurs rupiah masih berada di bawah naungan "dewi fortuna".Sementara perdagangan Selasa, 11 Mei 2021, kendati melemah tipis, namun rupiah masih berada di zona penguatan. Pada pembukaan Selasa, rupiah berada di posisi Rp14.200 per USD.Sedangkan saat penutupan perdagangan, yakni sehari sebelum libur Lebaran, rupiah menguat tipis ke posisi Rp14.197 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya mengatakan kurs rupiah ditopang rilis data positif dari kinerja penjualan eceran yang meningkat. Walaupun rupiah bergerak stagnan.Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan ritel yang dicerminkan oleh Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Maret 2021 sebesar 187,9. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,1 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya (mtm).Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), level IPR Maret 2021 masih terkontraksi sebanyak 14,6 persen. Kali terakhir penjualan ritel mampu tumbuh positif secara tahunan adalah pada November 2019.Peningkatan penjualan eceran pada April 2021 diprakirakan sejalan dengan daya beli masyarakat yang meningkat saat Ramadan, keadaan musim dan cuaca yang mendukung, serta banyaknya program diskon.Dari faktor eksternal, stagnansi rupiah imbas menguat tipisnya dolar terhadap mata uang lainnya sehari menjelang rilis data inflasi AS untuk April, termasuk indeks harga konsumen inti (CPI). Sementara itu, imbal hasil Treasury 10-tahun tetap di bawah 1,6 persen.(AHL)