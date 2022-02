Bank DKI Jawab Tantangan via Transformasi Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank DKI mengaku siap menjawab berbagai macam tantangan di masa mendatang. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melanjutkan transformasi digital melalui pengembangan inovasi produk dan layanan perbankan di era digitalisasi yang kian merasuk ke hampir seluruh lini kehidupan.Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengklaim Bank DKI terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital, termasuk di antaranya JakOne Mobile yang saat ini telah memiliki 1,3 juta pengguna dan 17 ribu merchant."Selain itu Bank DKI didukung jaringan e-channel untuk berbagai keperluan transaksi perbankan," kata Herry, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Februari 2022.Herry menambahkan Bank DKI juga menghadrikan JakOne Community Apps untuk memenuhi kebutuhan perbankan digital di berbagai komunitas di DKI Jakarta dan sekitarnya. Adapun JakOne Community Apps terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, Ancol Apps, hingga si Ondel."Menjadi pendorong Bank DKI untuk terus berinovasi dalam produk perbankan digital, serta senantiasa melakukan peningkatan layanan dengan menghadirkan kualitas sumber daya manusia khususnya frontliner, dan improvement pada service level agreement," kata Herry.Di sisi lain, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 40,8 persen secara tahun ke tahun (yoy) dari Rp279 miliar per Juni 2020 menjadi Rp394 miliar per Juni 2021 atau di semester I. Pertumbuhan laba didorong dari peningkatan kredit serta perbaikan struktur Dana Pihak Ketiga (DPK).Penghimpunan DPK tumbuh 26,9 persen dari periode Juni 2020 sebesar Rp35,4 triliun menjadi sebesar Rp44,9 triliun per Juni 2021. Pertumbuhan DPK didorong dari pertumbuhan dana murah baik giro maupun tabungan.Adapun giro tumbuh 59,8 persen menjadi Rp11,1 triliun per Juni 2021 dari sebelumnya Rp6,9 triliun dan tabungan tumbuh 10,9 persen menjadi Rp9,7 triliun per Juni 2021 dari sebelumnya Rp8,7 triliun per Juni 2020.