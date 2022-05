Biang Kerok Saham GOTO Ambyar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kebijakan tersebut membuat investor kocar-kacir dan mengalihkan investasinya ke aset yang lebih aman seperti emas. Bisa dikatakan, harga emas berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian atau bersifat counter-cyclical.



Artinya, saat pasar dan perekonomian bullish (naik), maka harga emas cenderung stabil. Namun, emas akan dicari ketika terjadi gejolak global. Ini berkebalikan dengan harga saham yang bergerak sesuai dengan kondisi perekonomian dan pasar, yakni naik ketika bullish dan turun ketika bearish.



Selama kondisi geopolitik dan inflasi masih tinggi, bursa saham Asia termasuk bursa saham AS (Wall Street) akan terseret aksi jual besar-besaran.



Hal ini turut menekan saham teknologi berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), dan PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA).



Head of Research Mirae Asset Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan selama ada tren penaikan suku bunga global, saham-saham teknologi di berbagai bursa dunia mengalami tekanan. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pasar modal negara lain.



Meski demikian, saham-saham yang berkaitan dengan GOTO memiliki respons yang berbeda-beda. Saat ini GOTO tercatat memiliki investasi di PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan PT Multipolar Tbk (MLPL).



Sementara, PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tercatat sebagai pemegang saham GOTO. Adapun PT Adi Sarana Armada TBk (ASSA) yang terlibat kongsi dengan GOTO di AnterAja.

