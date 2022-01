Menguat, Rupiah Pagi Ini Beranjak ke Level Rp14.339/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis, 20 Januari 2022 terpantau menguat.Mengutip Bloomberg, mata uang Garuda beranjak ke level Rp14.339 per USD. Mata uang Garuda menguat 22,5 poin atau 0,16 persen dari posisi Rp14.364 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.337-Rp14.341 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,55 persen.Di sisi lain, dolar AS (USD) merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini terjadi di tengah momentum penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS setelah mencapai tertinggi sekitar dua tahun pada surat utang 2-tahun dan obligasi 10-tahun.Sementara itu, euro turun ke level terendah 23-bulan versus poundsterling setelah data inflasi Inggris yang panas. Terhadap dolar, poundsterling naik 0,2 persen menjadi USD1,3624.Dolar Australia naik 0,5 persen menjadi USD0,7224. Sementara itu, USD melemah 0,2 persen terhadap mata uang Kanada menjadi 1,2492 dolar Kanada setelah tingkat inflasi tahunan Kanada naik ke level tertinggi 30 tahun di 4,8 persen pada Desember.