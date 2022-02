Kuartal I-2022, bank bjb Siap Rights Issue

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Top 100 most valuable brands

Bandung: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ( bank bjb ) siap melakukan aksi korporasi di kuartal I-2022 melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue Rencananya, saham baru yang akan dilepas dalam rights issue bank bjb adalah sebanyak 925 juta lembar saham seri B, dengan nilai nominal Rp250 per saham demi memperkuat ketahanan perusahaan.Seluruh dana rights issue setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit perseroan."Rights issue merupakan langkah tepat untuk diambil guna memperkuat ketahanan bisnis dan brand," ungkap Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, dalam keterangan resminya, Rabu, 9 Februari 2022.Selain itu, dalam waktu dekat perseroan juga akan melakukan kerja sama dengan Perusahaan IT berskala internasional demi memperkuat pondasi digital. bank bjb akan membangun ekosistem digital yang lebih massif terus melakukan kolaborasi dan inovasi digital agar memberikan keamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui bank bjb untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital banking.Menurut Yuddy, cemerlangnya bank bjb juga merupakan dampak pencapaian kinerja perseroan yang terus tumbuh berkelanjutan melalui berbagai inovasi dan pengembangan digitalisasi. Sepanjang 2021, ekosistem digital bank bjb terus tumbuh dan semakin luas sehingga berdampak pada pendapatan fee based income yang naik signifikan.Dia menjelaskan, perseroan terus berkomitmen dan konsisten dalam memberikan penyalanan terbaik bernilai tambah dalam mengelola dan menjaga brand demi menjaga kepercayaan para nasabah serta pemilik saham, sehingga bank bjb akan selalu menjadi pilihan utama.Sejalan dengan itu, perseroan meraih penghargaan Top 100 Most Valuable Brands dari Brand Finance Indonesia dan Majalah Investor-Berita Satu Media Holdings. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen bank dengan kode saham BJBR itu, terus mengukir prestasi serta tumbuh dan berkembang. Perseroan dinilai berhasil mengelola brand, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.Penghargaan diterima Deputy Corporate Secretary bank bjb Devi Fajar Nugraha dalam acara The 9th Brand Finance Indonesia Top 100 Most Valuable Brands yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa, 8 Februari 2022."Terima kasih dan apresiasi atas penghargaan Top 100 Most Valuable Brands. Prestasi yang diraih akan membuat bank bjb semakin bersemangat untuk terus mendorong kinerja menjadi semakin lebih baik," ujar Yuddy.bank bjb juga menilai brand sebagai bagian yang sangat penting bagi perusahaan, bahkan mampu memengaruhi kinerja keuangan. "Penghargaan ini menunjukan bank bjb adalah brand yang sukses dikenal, dipercaya, dan dicintai, hal ini sangat bernilai bagi perusahaan," katanya.