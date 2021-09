Vaksinasi Makin Masif, Rupiah Menguat di Awal Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat dibandingkan penutupan perdagangan Jumat pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 6 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.262 per USD, menguat 10 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu di posisi Rp14.272 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.255-Rp14.270 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,52 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya yang dikutip Medcom.id, Senin, 6 September 2021, menilai dolar melemah terhadap mata uang lainnya imbas data ketenagakerjaan AS yang tidak sesuai ekspektasi.Dari internal, pasar merespons positif klaim pemerintah yang sudah memenuhi target penyuntikan 100 juta dosis vaksin covid-19 tepat di 31 Agustus 2021. Vaksinasi merupakan salah satu yang penting dalam menurunkan laju penyebaran virus covid-19.Meski diklaim memenuhi target 100 juta dosis di akhir Agustus, vaksinasi covid-19 juga banyak mendapat catatan. Salah satunya terkait ketidakmerataan akses vaksinasi."Sementara di satu wilayah akses vaksin begitu berlimpah, di wilayah lain banyak warga harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Demikian pula untuk dosis dua, sejumlah warga harus mengalami keterlambatan karena berbagai hal. Ada yang karena stok yang tidak kunjung datang, ada juga yang administrasi datanya bermasalah sehingga dilempar sana-sini saat hendak vaksin dosis dua," tulis Ibrahim.(DEV)