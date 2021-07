Satgas Waspada Investasi Blokir 172 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Juli 2021 ini kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online (pinjol) ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai, dan di internet yang berpotensi merugikan masyarakat."Ratusan pinjaman online ilegal itu karena menetapkan bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan," ujar Ketua SWI Tongam Lumban Tobing dalam siaran persnya, Rabu, 14 Juli 2021.Adapun sejak 2018 hingga Juli 2021 ini, Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak 3.365 fintech lending ilegal. Terkait hal tersebut, Tongam mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi atau izin menawarkan produk dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan."Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email [email protected] ," jelasnya.Berikut daftar 172 platform pinjaman online ilegal per Juli 2021:1. DokuKU - Pinjaman Kredit Online Cepat tanpa agunan dengan developer DokuKU.2. TunaiSaku dengan developer Ruben Dunavant.3. Dana Impian.4. Dompet wings.5. Pinjaman hits.6. Pinjaman siga.7. Cash crow.8. Kopi aren.9. Joy CasH dengan developer SNJ CasH Company.10. Kredit Kilat – Pinjaman Online Dana Tercepat dengan developer Rita Widyana/KOPERASI SIMPAN PINJAM TETAP JAYA ABADI.11. Dana kita dengan developer Coy Lee.12. Real Tunai - Pinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash dengan developer KSP Dana Sinar Jaya.13. Pinjaman Aman – Pinjaman Online Dana Rupiah dengan developer Maesaroh.14. Mari Uang Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer MariUang/Koperasi Simpan Pinjam Marina Asra Putra.15. Rupiah Kredit – Daftar Pinjaman Uang Tunai Kredit dengan developer Emz World.16. Mobil Wallet - Pinjaman Uang Online Kredit Dana dengan developer Mobil wallet.17. Uang Ku -- Pinjaman KTA Rupiah Teraman dengna developer Hani Fitri Anggraeni.18. Cash Advance – Pinjaman Tanpa Agunan dengan developer CashAdvance123.19. Dana Lancar pinjam uang dana tunai online dengan developer DanaKilat.20. Utama Gemilang dengan developer GampangCair Tech.21. My Rupiah dengan developer myrupiah1998.22. Rp Pinjaman Pro - Dana Uang Pinjaman Kilat dengna developer CashQu.23. Punya Uang – Pinjaman Online Tanpa Ribet dengan developer excellence2020.24. AdaRupiah dengan developer AdaRupiah Coon.25. i-Dompet Pinjaman Dana Cepat Kilat Cash dengan developer iDompet.PT/Koperasi Makmur Abadi Indonesia.26. DuitKita Pro dengan developer meyanda fatzar/Koperasi Simpan Pinjam Sukses Sahabat Nusantara.27. Ambil pinjaman - Uang ada di sini dengna developer KSPUANG DEV.28. Uang Tunai - Cepat Aman Bunga Rendah dengan developer Uang Tunai cs.29. Dana Cash – Pinjaman Online Termudah dan Teraman dengan developer Diana M.Mbori.30. Easy PinjamUang Duit & Dana dengan developer Lucy Nelly.31. Easy PinjamInformation Of Cash dengan developer Lucy Nelly.32. Rupiah Plus dengan developer Ant Loan.33. Teman Rupiah Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer TemanRupiah/Koperasi Simpan Pinjam Marina Asra Putra.34. Pohon UangKU - Pinjam uang mudah dana rupiah dengan developer Pohon UangKU.35. Dana Now Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer PT.DanaNow/Koperasi Simpan Pinjam Bulan Purnama Indonesia.36. Dana Now Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer XinBaoMingCheng/KoperasiSimpan Pinjam Bulan Purnama Indonesia.37. Danaway.38. DSO Dompet Saku dengan developer SolvedProblem.39. DanaMudah - Pinjaman Uang Online Tanpa Agunan dengan developer KAS CEPAT ANDA/ Koperasi Simpan Pinjam Indo Citra Sejahtera.40. Kredit badak dengan developer Raman Renata.41. Uang Jajan - Pinjam Dana Online Cair Dan Mudah dengan developer Uang Jajan admin.42. Uang Jajan - Pinjam Dana Online Cair Dan Mudah dengan developer Falon Schmutz.43. Kota Emas.44. Kredini dengan developer DARLENE Nocera.45. Rupiah Saku Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer Rupiah Saku.46. Rupiah Saku Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash dengan developer Dana Saku.47. Dana CepatPinjam uang Online Cepat cair List info dengan developer Cibenk.48. Banyak Duit dengan developer Banyak Duit.49. KTA Cepat Kilat - Pinjam online langsung cair info dengan developer Loxis Wong.50. Koin cepat dengan developer Koin Cepat Dev.51. Pinjam emas dengan developer adamallen.52. SolusiDana dengan developer KSP-PD.53. Gajahcash - Temukan Aplikasi Terbaik Disini dengan developer Elephant Finansial.54. Dompet asli - Dapat meminjam uang dengan developer sam aosnim.55. Q dana dengan developer KSP-PD.56. KSP DanaCepat Pinjam Uang Tunai Kredit Dana dengan developer KSP DanaCepat Online Indonesia.57. Rupiah Kilat - Pinjaman Online Cepat Cair apk dengan developer Pinjaman Dana Team.58. Pinjaman KTA Cash - Pinjaman Uang Dana Cepat Mudah dengan developer PT.KTA Mandiri Online.59. Kantong Tunai - Pinjaman Uang Online Dana Tunai dengan developer Heather S Brooker60. uang.cepat.61. Pop Loan : Pinjam Uang Cepat KTA Dana Tunai Mudah apk dengan developer POPLOAN.62. Pop Kredit—Pinjaman Uang Tunai Online Dana Cepat dengan developer Popkredit.63. Sumber TunaiPinjaman Online Dana Cepat Cair dengan developer Devin Lacoursiere.64. Express Tunai - Tunai Cair Pinjaman Online Kredit1.0.0 APK dengan developer Express Tunai.65. kredit_aman dengan developer Pinjaman Online Cepat Cair.66. uang_cepat_ dengan developer PINJAMAN DANAONLINE.67. Kaya Cepat dengan developer Kaya Cepat.68. danacepatindonesia_.69. Tarik Dana - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat Rupiah dengan developer TARIK DANA.70. Pinjam Aja – Pinjaman Online Tanpa Jaminan dengan developer Nurul Syaridah.71. Rupiah KilatPinjaman Uang Tunai Online Dana Cepat dengan developer Rupiah Kilat Indonesia.72. Uang Kontan - Pinjaman Uang Online Kredit Cepat dengan developer Leonor Lawrance.73. AdaKredit - pinjaman online tanpa jaminan dengan developer Berikan produk pinjaman onlineyang bagus.74. Dana Aman – Pinjaman Online Uang Tunai Bunga Rendah dengan developer Dana Aman.75. Rupiah Maju - Pinjaman dana tunai online cair dengan developer PT Rupiah Maju.76. Beruang - Dana/ Cash/Tunai Pinjam online dengan developer Taman Pusat Integrasi.77. Rupiah Saku - Pinjaman Kredit Online Tanpa Jaminan dengan developer PT Rupiah Saku.78. Tunai Pinjaman - Pinjam Uang Dana cepat online dengan developer wang hu.79. Pinjaman Kilat – Pinjaman Online Tunai Mudah dengan developer ESMIYATI.80. Indo Cash ProPinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash dengan developer Paulene Bjourn.81. Mr Rupiah:Pinjaman dana online langsung cair dengan developer Mr Rupiah.82. Bittoken - Pinjaman Online Tunai Cepat Rupiah Dana dengan developer Bittoken.83. Boleh Minjem - Dana Pinjaman Uang Kilat Online dengan developer KOPERASI BINA SEROJA.84. PinjamanNow dengan developer pinjamannow id.85. Pinjamaria - Pinjaman Dana Tunai Rupiah Cepat dengan developer Pinjamaria.86. Kredit Indo dengan developer kreditindocs.87. Ada Dana dengan developer Pinjam Cepat 66.88. Uang Cashpinjaman online cepat tunai dana dengan developer uangcash210209.89. Seaweed - Pinjaman Uang Online Kredit dengan developer FinancialTechGro up.90. Emas Kita:Pinjaman Dna Rupiah Mudah Cair dengan developer Pusaka Kalaba.91. Ayo CashPinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash dengan developer Ayo Cash.92. Dana Tunai dengan developer myrupiah1998.93. Saku Cerdas - Pinjam Tunai Online dengan developer Croft Enoch.94. AdaCashdengan batas kredit hingga 10Juta Rupiah dengan developer Online loans for rupiah in Indonesia: AdaCash.95. Tunai Dana - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat dengan developer He Shuai.96. Cair Dana dengan developer brucecc.97. Sukses Tunai dengan developer febiyana pramita.98. Uang Cepat - Pinjaman Duit Cair Tunai Dana Cepat dengan developer Huang Bao.99. Pinjam Cepat dengan developer pinjamcepattech.100. Rupiah Yuk – KTA Online 24jam dengan developer Eko Kurniawan.101. Uang Segera dengan developer Uang Segera.102. Dana Toko - Pinjaman Online dengan developer Pinjaman Uang Online CepatDana Toko.103. Tunai Rupiah – Pinjaman Online Tunai Uang Mudah dengan developer Tunai Rupiah0420.104. PinjamCepatPinjaman Uang Online Cepat dengan developer KSP-PinjamCepat.105. Kredit TunaiPinjaman Uang Cash Rupiah Cair Online dengan developer COOK Arango.106. Dana Setia - KSP Pinjaman Uang Online Kredit dengan developer Dana KSP.107. Dana Yuk - pinjaman online kredit cepat dengan developer Pinjaman Kas Kredit Online: Dana Yuk.108. Pinjaman Flash - Pinjaman online uang tunai dengan developer Pt Aimars Tekno Indo.109. Katupat Pro - Pinjaman Online Tunai Kredit Cepat dengan developer KATUPAT.110. Dana Cair - Pinjaman Uang Dana Tunai Online Cepat dengan developer Leonard Brant.111. Kredit Tunai - Pinjaman Uang Online tanpajaminan dengan developer Pinjaman Online Modal BisnisKredit Tunai.112. Fulus Mas - Pinjaman Uang Tunai Cepat dengan developer Metin Bas.113. Cash Kilat Pinjaman Uang Tunai Online Dana Cepat dengan developer Pinjaman Uang Tunai Cepat:Cash Kilat.114. Rupiah Kuat - Pinjaman Online Cepat & Mudah dengan developer Rupiah Kuat.115. Pinjaman Cepat - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat dengan developer Dao Gu.116. Duit Plus | Pinjaman uang | Dana uang akan tiba dengan developer Platform pinjaman onlineprofessional: Duit Plus.117. Uang Tunai - Pinjaman Uang Cair Dana Cepat dengan developer sai longzhou.118. Emas Aja.119. Dana Express dengan developer [email protected] 120. Uang Jajan dengan developer Uang Jajan.121. A Lot of Money.122. ACA MF X dengan developer TerraAnn Downs.124. Agrikami dengan developer ahmad sayuti/KOPERASI SIMPAN PINJAM KEUANGAN SOLUSI PERTAMA.125. AGRIKAMI dengan developer Koperasi . KSPKEUANGAN SOLUSI PERTAMA.126. AGV RUPIAH.127. AHLI DANA.128. AI LINK.129. AJUKAN DANA.130. AKSES CEPAT.131. AMBIL PINJAMAN.132. ANT-LOAN.133. ANT-PINJAM.134. ANYLIKE KREDIT.135. APEL MANIS.136. ASSIST. SELULER.137. AYO DANDELION.138. AYO PINJEM.139. BAHARI.140. BANTU AJA.141. BANTU SESAMA.142. BEAR CASH.143. BEAR CASH 2.144. BELANJA UANG.145. BERUANG.146. BETA CASH.147. BOOM PUTIH.148. BOTOL BERUNTUNG.149. BRO-CASH.150. BULB STAR.151. BUNGA ANGGREK.152. BUNGA DAHLIA.153. BUNGA KILAT.154. BUNGA LOTUS.155. BUNGA MAKMUR.156. BUNGA MELATI.157. BUTUH DANA.158. BUTUH UANG.159. CAIR CEPAT.160. CANKUL.161. CAPITAL VENTURE.162. CASH BARU.163. CASH EXPRESS.164. CASH FRESH.165. CASH LAGI LITE.166. CASH LAGI PLUS.167. CASH LAGI PRO.168. CASH LITE.169. CASH LUNAS.170. CASH MAS.171. CASH MAX.172. CASH PLUS.(SAW)