Rupiah Melemah Lagi, Gara-gara Apa Sih?

Prediksi rupiah hari ini

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan Jumat, menurun setelah laporan data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah.Rupiah pada Jumat pagi tergelincir 19 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.300 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.281 per USD."Rupiah diperkirakan akan melemah oleh penguatan dolar AS setelah data klaim pengangguran AS yang lebih rendah dan komentar hawkish dari pejabat The Fed," kata analis DCFX Futures Lukman Leong, Jumat, 3 Maret 2023.Lukman menuturkan, klaim pengangguran AS yang turun dari 192 ribu menjadi 190 ribu turut menyeret mata uang Garuda tersebut melempem. Diketahui bahwa angka pengangguran tersebut juga lebih rendah dari perkiraan sebesar 195 ribu.Selain itu, komentar hawkish dari pejabat bank sentral AS atau The Fed juga mendukung penguatan dolar AS, karena mereka mengisyaratkan suku bunga perlu dinaikkan agar berhasil meredam inflasi.Data menunjukkan belanja konsumen AS meningkat tajam pada Januari, sementara inflasi memanas. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pengukur inflasi pilihan Fed, melonjak 0,6 persen bulan lalu setelah naik 0,2 persen pada Desember.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 21-22 Maret, meskipun beberapa analis melihat kemungkinan kenaikan 50 basis poin jika inflasi tetap tinggi dan pertumbuhan tetap kuat.Pasar sekarang memperkirakan suku bunga dana Fed mencapai puncaknya tepat di bawah 5,3 persen pada Juli.Lukman memprediksi, rupiah pada hari ini berpeluang bergerak di kisaran Rp15.250 per USD hingga Rp15.350 per USD.Kemarin, rupiah ditutup merosot 46 poin atau 0,30 persen ke posisi Rp15.281 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.235 per USD.