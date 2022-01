Rupiah Menguat, Naik ke Level Rp14.295/USD

(DEV)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis, 13 Januari 2022 terpantau menguat.Mengutip data Bloomberg, mata uang Garuda beranjak ke level Rp14.295 per USD. Rupiah menguat sebanyak 29 poin atau setara 0,20 persen dari posisi Rp14.324 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.290 per USD. Rupiah menguat 10 poin atau setara 0,06 persen dari Rp14.300 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.311 per USD atau melemah dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.302 per USD.