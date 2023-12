Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp15.500/USD

Pelamahan rupiah



Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah ) terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga kembali ke level Rp15.500 per USD.Berdasarkan data Bloomberg, Kamis, 30 November 2023, rupiah melemah 115 poin atau 0,75 persen menjadi Rp15.510 per USD.Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah 106 poin atau 0,68 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin menjadi Rp15.495 per USD.Pelemahan rupiah ini telah diprediksi Analis pasar mata uang Lukman Leong yang memperkirakan mata uang Garuda itu akan melemah terhadap dolar AS pascarevisi data Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang lebih tinggi dari 4,9 persen menjadi 5,2 persen pada kuartal III-2023"Rupiah diperkirakan akan melemah oleh rebound dolar AS setelah revisi pada data PDB AS yang lebih tinggi. Rebound tidak besar, hanya 0,3 persen,” ujar dia dilansir Antara, Kamis, 30 November 2023.Selain itu, pelemahan rupiah dipengaruhi pidato Cleveland Federal Reserve President, Loretta Mester yang hawkish.Mester mengatakan masih perlu bukti lebih banyak sebelum menyimpulkan inflasi telah berhasil diredam dan ekonomi masih tumbuh kuat.Namun pelemahan akan terbatas, dengan investor cenderung wait and see menantikan data inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures) AS malam ini."PCE inti diperkirakan akan naik 0,2 persen MoM (Month over Month) dan kenaikan pada YoY (Year on Year) sedikit lebih rendah dari 3,7 persen menjadi 3,5 persen,” ungkap dia.