Rupiah Menguat Lawan Keperkasaan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah menguat ditengah kenaikan mata uang dolar AS. Rupiah bergerak pada rentang dibawah Rp15.600 per USD. Kenaikan mata uang rupiah terjadi saat dolar AS alami sentimen positif sebagai respon pergerakan suku bunga The Fed.Bloomberg mencatat mata uang rupiah menguat 21 bps dengan berada pada level Rp15.598 per USD penutupan perdagangan Jumat, 16 Desember 2022. Yahoo finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.594 per USD atau naik 20 bps.Sinyal dari ekonomi indonesia yang masih kuat menjadi pemantik kekuatan mata uang garuda. Ekonomi indonesia diramal masih akan menguat pada 2023 ketika negara lain alami resesi karena suku bunga tinggi. Ini menjadi pemicu bagi ketahanan mata uang rupiah.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Penguatan ini didorong oleh pesan hawkish dari Federal Reserve.Melansir Xinhua, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,76 persen menjadi 104,5570 pada akhir perdagangan New York Kamis.Mata uang euro turun menjadi 1,0634 dolar AS dari 1,0669 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,2190 dolar AS dari 1,2400 dolar pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 137,73 yen Jepang, lebih tinggi dari 135,34 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9282 franc Swiss dari 0,9244 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3650 dolar Kanada dari 1,3551 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,3259 Kronor Swedia dari 10,1902 Kronor Swedia.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id