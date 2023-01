Mau Investasi SBR012? Simak Dulu Nih Hitung-hitungan Cuannya..

Kupon atau imbal hasil





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tenor

Minimum pembelian

Periode Pengajuan (early redemption)

Tanggal setelmen early redemption

Baca juga: Bisa Cuan dari SBN Ritel, Gimana Caranya?

SBR012-T2

SBR012-T4

(ANN)

Jakarta: Dalam berinvestasi tak hanya kesiapan modal yang perlu dimatangkan, tetapi juga perlu perhitungan yang tepat agar tujuan investasi tercapai.Begitu juga dalam memilih investasi di Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang ditawarkan pemerintah hari ini.Terdapat dua tipe Saving Bond Ritel (SBR), yaitu seri SBR012-T2 dan SBR012-T4. Keduanya memiliki perbedaan yang perlu disimak sobat Medcom sebelum menentukan investasi.Merangkum dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis, 19 Januari 2023, ada beberapa perbedaan antara SBR012-T2 dan SBR012-T4:SBR012-T2 dan SBR012-T4 memiliki jenis kupon yang sama yaitu mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) dengan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate.Untuk SBR012-T2 minimal 6,15 persen per tahun dan untuk SBR012-T4 minimal 6,35 persen per tahun.SBR012-T2 memiliki tenor dua tahun yang jatuh tempo pada 10 Februari 2025. Sementara SBR012-T4 memiliki tenor empat tahun, jatuh tempo pada 10 Februari 2027.Minimum pembelian SBR012-T2 dan SBR012-T4 sama-sama Rp1 juta. Sementara maksimum pembeliannya berbeda, yaitu Rp5 miliar untuk SBR012-T2 dan Rp10 miliar untuk SBR012-T4.Jadwal early redemption untuk SBR012-T2 mulai 26 Februari hingga 5 Maret 2024 dan jadwal early redemption SBR012-T4 pada 24 Februari hingga 4 Maret 2025.Untuk SBR012-T2 pada 11 Maret 2024, sedangkan untuk SBR012-T4 pada 10 Maret 2025.Modal: Rp1 jutaImbal hasil per tahun: 6,15 persenImbal hasil pertama (nett): Rp3.789Imbal hasil per bulan (nett): Rp4.612Modal: Rp10 jutaImbal hasil per tahun: 6,15 persenImbal hasil pertama (nett): Rp37.890Imbal hasil per bulan (nett): Rp46.125Modal: Rp20 jutaImbal hasil per tahun: 6,15 persenImbal hasil pertama (nett): Rp75.780Imbal hasil per bulan (nett): Rp92.250Modal: Rp50 jutaImbal hasil per tahun: 6,15 persenImbal hasil pertama (nett): Rp189.450Imbal hasil per bulan (nett): Rp230.625Modal: Rp1 jutaImbal hasil per tahun: 6,35 persenImbal hasil pertama (nett): Rp3.912Imbal hasil per bulan (nett): Rp4.762Modal: Rp10 jutaImbal hasil per tahun: 6,35 persenImbal hasil pertama (nett): Rp39.123Imbal hasil per bulan (nett): Rp47.628Modal: Rp20 jutaImbal hasil per tahun: 6,35 persenImbal hasil pertama (nett): Rp78.246Imbal hasil per bulan (nett): Rp95.256Modal: Rp50 jutaImbal hasil per tahun: 6,35 persenImbal hasil pertama (nett): Rp195.615Imbal hasil per bulan (nett): Rp238.140.