Pagi Ini Kurs Rupiah Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.399 per USD. Mata uang Garuda mampu merekah di tengah melonjaknya Omicron di Tanah Air dan menjelang The Fed menaikkan suku bunga Mengutip Bloomberg, Rabu, 9 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.374 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.373 hingga Rp14.379 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.328 per USD.Sementara itu, mata uang dolar AS bergerak mendatar pada akhir transaksi Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), setelah Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde mengumumkan suku bunga acuan yang berada di bawah ekspektasi ekstrem.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,2 persen, dengan euro turun 0,21 persen menjadi USD1,1418. Imbal hasil obligasi 10-tahun AS mencapai 1,97 persen atau tertinggi sejak November 2019 dan melonjak dari sekitar 1,73 persen dua minggu lalu.Ekspektasi kenaikan suku bunga secara bersamaan telah menyebabkan beberapa respons pasar yang kacau balau. Pasar memperkirakan lebih dari 70 persen peluang kenaikan 25 basis poin dan peluang hampir 30 persen untuk kenaikan 50 basis poin ketika pembuat kebijakan AS bertemu pada Maret.Sementara pasar uang memperkirakan kenaikan suku bunga kumulatif sebanyak 134 basis poin dari The Fed tahun ini. "Pasar secara luas bergerak menyamping saat kita menunggu IHK yang semua orang tahu akan naik," pungkas Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex Marc Chandler.