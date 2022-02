IHSG Masih Berpotensi Mengekor Bursa Global dan Regional

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) masih berpotensi menguat seiring dengan pergerakan pasar global dan regional.

Sementara dari pasar regional, pasar Asia dibuka menguat, indeks Kospi naik 0,82 persen dan Nikkei naik 0,71 persen.

Menurut tim riset, investor juga akan memperhatikan kasus covid-19 yang belakangan ini terus meningkat. Tercatat kemarin terjadi penambahan 37.492 kasus baru di Indonesia dengan daily positive rate sebesar 13,2 persen.

Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan pasar saham AS pada perdagangan Selasa, 8 Februari waktu setempat ditutup lebih tinggi. Tercatat Dow Jones naik menguat 1,06 persen, S&P 500 naik 0,84 persen, dan Nasdaq naik 1,28 persen.Pergerakan indeks tersebut dipengaruhi oleh rilis kinerja keuangan yang lebih baik dari ekspektasi dari beberapa perusahaan seperti Harley-Davidson dan DuPont. Selain Itu, yield UST 10Y naik 1,98 persen ke 1,95 persen serta level dolar AS terpantau naik 0,21 persen."Kami memperkirakan IHSG bergerak menguat pagi ini, sejalan dengan pergerakan pasar global dan regional," katanya dalam riset harian, Rabu, 9 Februari 2022.Tak hanya itu, dari pasar komoditas pada perdagangan kemarin harga minyak WTI turun 2,15 persen ke level USD89,36 per bbl, brent stabil di USD90,78 per bbl, harga batu bara naik 4,05 persen ke level USD224,75 per ton,Kemudian, harga nikel turun 2,93 persen ke level USD23.201,5 per ton, CPO turun 1,6 persen ke level 5.535 ringgit Malaysia per ton, dan emas terpantau naik 0,33 persen ke level USD1.827 per toz.