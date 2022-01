Ini Cara Transfer Antarbank Menggunakan BI Fast di Livin' by Mandiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: BI Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen secara real time dan 24/7. Dengan BI Fast ini, maka biaya transfer antarbank maksimal hanya Rp2.500 per transaksi.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga mendukung sistem transfer dana antarbank dengan biaya Rp2.500 tersebut di platform super app Livin' by Mandiri. Dikutip dari laman resmi Bank Mandiri, ini cara transfer BI-Fast di Livin' by Mandiri :1. Masuk menu 'Transfer', kemudian pilih 'Transfer ke Penerima Baru'.2. Masukkan Nama Bank dan Nomor Rekening tujuan, kemudian tap 'Lanjutkan'.3. Pastikan penerima telah sesuai, kemudian tap 'Lanjutkan'.4. Masukkan Nominal Transfer kemudian Tap 'Metode Transfer' dan 'Tujuan Transfer'. Lalu tap 'Lanjutkan'.5. Pilih 'BI Fast', sebagai Metode Transfer.6. Pilih Tujuan Transfer.7. Pastikan nominal dan penerima telah sesuai kemudian tap Lanjut Transfer.8. Masukkan PIN Livin’ And.9. Transfer telah Berhasil.Pada 21 Desember 2021, Bank Indonesia meluncurkan BI Fast tahap pertama. BI Fast saat ini baru melayani transfer kredit individual untuk nasabah di Indonesia. Namun demikian, layanan BI Fast kedepannya akan terus diperluas."Selanjutnya layanan BI Fast akan terus diperluas secara bertahap, mencakup seluruh transaksi ritel, mulai dari informasi yang tentu saja secara bundle atau bulk kredit, termasuk juga transaksi untuk direct debit dan request for payment," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo saat peluncuran BI Fast.Pada tahap awal beroperasi, Bank Indonesia menyediakan kapasitas 30 juta transaksi per hari dengan menampung 2.000 transaksi per detik. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan instrumen nota debit atau kredit, uang elektronik, dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).Selain itu, BI Fast juga bisa dilakukan melalui teller bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electronic Data Capture (EDC), hingga agen perbankan. Adapun batas maksimal nominal transaksi BI Fast pada implementasi awal ini sebesar Rp250 juta per transaksi, dan akan dievaluasi secara berkala.Pada tahap pertama ini, Bank Indonesia menetapkan 22 bank sebagai calon peserta. Kemudian pada minggu keempat Januari 2022, akan bertambah 21 bank dan satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan bergabung memanfaatkan BI Fast ini.