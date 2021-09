Rupiah Kembali Menguat di Level Rp14.247/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 7 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.247 per USD , menguat 40 poin atau 0,28 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.262 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.217-Rp14.257 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,23 persen.Sementara itu, dolar menghapus semua kerugian berkelanjutan setelah laporan pekerjaan AS yang buruk pekan lalu.Melansir Antara, Selasa, 7 September 2021, Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya naik tipis 0,2 persen menjadi 92,25.Sebelumnya, indeks turun ke 91,941 untuk pertama kalinya sejak 4 Agustus ketika laporan tenaga kerja AS menunjukkan ekonomi terbesar dunia itu menciptakan lapangan kerja paling sedikit dalam tujuh bulan terakhir.Meskipun dolar terjebak pada rentang perdagangan yang buruk baru-baru ini, sentimen yang mendasarinya menjadi berbalik arah di perdagangan London, seiring terjadinya peningkatan kekhawatiran terkait ekonomi global.(DEV)