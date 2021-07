Transaksi BNI Mobile Banking Tumbuh 54,2% pada Kuartal II-2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan transaksi sebanyak 54,2 persen (yoy) di BNI Mobile Banking pada kuartal II-2021."Pertumbuhan jumlah transaksi tersebut diikuti oleh kenaikan nominal uang yang ditransaksikan, pada kuartal II-2021 tumbuh 31,8 persen secara yoy," ujar Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, dikutip dari Antara, Senin, 12 Juli 2021.Wakil Dirut BNI yang akrab disapa Susi tersebut menyebutkan, minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking turut meningkat. Hal tersebut terlihat dari jumlah penggunanya yang tumbuh 56,82 persen (yoy) pada kuartal II-2021.Kinerja positif tersebut, jelas Susi, juga tidak terlepas dari fitur-fitur yang semakin lengkap pada aplikasi The New BNI Mobile Banking. Ia menjelaskan terdapat sejumlah fitur baru yang dapat dinikmati nasabah, misalnya Personalisasi Profil. Lewat fitur tersebut, pengguna BNI Mobile Banking dapat menambahkan foto terbaik mereka untuk dijadikan Profile Picture. Selain itu, ada juga fitur atur Menu Favorit yang memudahkan dalam bertransaksi sesuai dengan transaksi favorit yang sering dilakukan."The New BNI Mobile Banking kami siapkan untuk menjawab kebutuhan nasabah segmen ritel yang kini semakin dinamis. Untuk itu kami lengkapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, serta hadir dengan tampilan baru yang simple, fresh, clean yang membuat kita mulai bisa bertransaksi apa aja sekarang," kata Susi.Lebih lanjut ia menjabarkan beragam fitur unggulan lain dari The New BNI Mobile Banking. Pertama, fitur Cardless Withdrawal yang memberikan kemudahan menarik uang tunai tanpa kartu di ATM BNI melalui fitur Mobile Tunai.Kedua, fitur QR, yang memberikan kemudahan saat transfer dengan QR tanpa memasukkan nomor rekening tujuan. Melalui fitur ini, transaksi di toko ritel hingga kaki lima pun kini juga bisa dilakukan secara cashless dengan QRIS di BNI Mobile Banking.Ketiga, fitur Investment, yang memudahkan masyarakat untuk tidak hanya menabung bersama BNI namun juga memulai berinvestasi pada reksa dana dan obligasi ritel.Keempat, Life Goals, yaitu fitur saving monthly auto-debit guna melatih nasabah disiplin menabung setiap bulan dengan target waktu yang ditentukan sendiri, untuk mewujudkan target finansialnya masing-masing, termasuk target travelling, belanja barang tertentu, hingga dana pendidikan.Kelima, My Credit Card yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan seputar kartu kredit BNI, mulai dari cek tagihan, mengubah cicilan hingga meminta penerbitan kartu baru. Keenam, e-Wallet, fitur integrasi dompet digital yang memudahkan top-up e-Wallet favorit melalui BNI Mobile Banking Anda.Ketujuh, International Remittance, yang memungkinkan nasabah mengirim uang ke semua bank yang ada di seluruh dunia yang tergabung dalam jaringan SWIFT. Layanan tersebut memiliki sistem otomatis, same day service serta telah dilengkapi layanan tracking melalui fitur SWIFT GPI dengan tarif yang sangat kompetitif.Kemudian fitur kedelapan, Digital Loan yang memberi kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman baik pinjaman tanpa agunan, KPR dan lainnya."Tidak hanya inovasi-inovasi tersebut, BNI juga akan terus memperluas sinergi dengan berbagai ekosistem untuk meningkatkan minat dan loyalitas masyarakat Indonesia untuk bertransaksi menggunakan BNI Mobile Banking," tuturnya.(SAW)