Kurs Rupiah Melemah ke Level Rp14.237/USD

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Senin, 13 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.237 per USD, melemah 35 poin atau 0,25 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.202 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.231-Rp14.245 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,33 persen.Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sepanjang pekan lalu terpantau fluktuatif atau seperti roller coaster dengan kecenderungan menguat. Rencana Federal Reserve yang mau mengetatkan kebijakan membuat mata uang Paman Sam tak bertenaga dan dimanfaatkan mata uang Garuda untuk mencuri panggung kemenangan.Mengutip data Jisdor Bank Indonesia, Sabtu, 11 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan di awal pekan ini atau Senin, 6 September berada di posisi Rp14.239 per USD. Lalu pada Selasa, 7 September, mata uang Garuda menguat ke level Rp14.195 per USD. Kemudian pada Rabu, 8 September, rupiah tertekan ke posisi Rp14.266 per USD.Sedangkan pada Kamis, 9 September, mata uang Garuda melemah ke posisi Rp14.272 per USD. Lalu pada akhir pekan atau tepatnya Jumat, 10 September, nilai tukar rupiah menguat ke level Rp14.225 per USD. Sejauh ini, para investor terus memantau arah kebijakan Federal Reserve yang bersiap mengetatkan kebijakan moneternya.Sementara itu, kurs USD menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu New York (Sabtu WIB), karena pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,10 persen pada 92,5779.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1815 dibandingkan dengan USD1,1829 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3845 dibandingkan dengan USD1,3837 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7364 dari USD0,7371.Sedangkan dolar AS dibeli 109,89 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,69 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian dolar AS meningkat menjadi 0,9178 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9168 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2658 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2649 dolar Kanada.