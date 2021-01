AXA Gandeng Inkopdit dan GIZ Sediakan Asuransi Mikro untuk 3,4 Juta Anggota Koperasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AXA Financial Indonesia bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH atau Badan Pembangunan Jerman dan Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) menyediakan asuransi mikro kepada anggota koperasi. Solusi keuangan ini bertujuan untuk mengembangkan perlindungan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan anggota koperasi berpenghasilan menengah ke bawah.Country CEO AXA Indonesia Julien Steimer mengatakan asuransi ini bertujuan untuk memberi perlindungan bagi kemajuan manusia. Hal ini sekaligus mewujudkan visi AXA untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan proteksi asuransi lewat solusi yang terjangkau, sesuai kebutuhan, dan akses yang mudah."Kemitraan AXA dengan GIZ dan Inkopdit akan membantu kami memainkan peran yang lebih signifikan dalam menyediakan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan finansial, sehingga membawa dampak positif dalam upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan komitmen kami untuk berperan dari sekadar pembayar menjadi mitra nasabah," ujar Julien konferensi pers virtual, Jumat, 22 Januari 2021.Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav menyampaikan, produk inovatif ini memberikan perlindungan bagi anggota Inkopdit terhadap risiko usaha dan berbagai tantangan yang dihadapi UMKM akibat krisis pandemi covid-19. Kerja sama ini bertujuan untuk meresmikan seluruh asuransi internal bagi 3,2 juta anggota Inkopdit.Dia bilang, asuransi ini menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia untuk memperkuat distribusi asuransi inklusif bagi para peminjam dan pedagang mikro. Produk ini juga memberikan perlindungan dasar yang dibutuhkan oleh para anggota koperasi untuk membantu mereka mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi."Selain perlindungan kredit, kami juga menawarkan perlindungan jiwa dan kesehatan atas penyakit kritis bagi anggota dan keluarganya sebagai langkah awal. Kami percaya perlindungan ini akan memberikan kenyamanan dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan yang ada," paparnya.Sementara itu, Ketua Inkopdit Djoko Susilo mengungkapkan bahwa kerja sama ini penting demi meningkatkan ketahanan finansial dari anggota koperasi yang notabene masyarakat kecil. Djoko berharap besar, akses ini mampu dimanfaatkan oleh anggota Inkopdit yang per Desember 2020 telah mencapai 3,4 juta dari 870 koperasi kredit."Kami sangat senang dengan adanya kemitraan ini karena membantu anggota koperasi kami bertransformasi untuk memformalkan asuransi internal mereka, sehingga dapat memberikan perlindungan yang aman dan berkelanjutan. Perlindungan finansial akan memberi dampak yang signifikan bagi para anggota koperasi dan keluarganya, termasuk untuk mencegah kemiskinan," tuturnya.Adapun kerja sama dengan GIZ akan membantu program literasi keuangan lewat Training of Trainers kepada sekitar 200 orang trainer Inkopdit. Selain menyediakan produk yang sesuai, kerja sama ini juga mendampingi operasional, serta membantu dan memanajemen proyek. Terutama berkaitan proses standardisasi dan otomasi yang sesuai dengan para anggota Inkopdit.Dari hasil diskusi bersama Inkopdit dan GIZ, terdapat tiga produk yang paling tepat digunakan para anggota koperasi. Pertama, Credit Life yang memproteksi asuransi kredit anggota koperasi sekaligus cacat tetap total dengan premi 0,69 persen per bulan sesuai besar pinjaman dan tenor.Kedua, Asmik Sahabat Jiwa dengan perlindungan atas risiko meninggal sekaligus cacat tetap total akibat kecelakaan dengan manfaat mencapai Rp5 juta dan premi yang dibayarkan sebesar Rp12.500 per 12 bulan. Ketiga, Asmik Sahabat Jiwa, mengakomodasi proteksi risiko rawat inap akibat penyakit kritis lewat santunan dan manfaat ganda dengan manfaat mencapai Rp400 ribu (lump sum), preminya pun hanya Rp50 ribu per 12 bulan.(AHL)