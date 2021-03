Mudahkan Nasabah, Perbankan Harus Terus Berinovasi di Internet Banking

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Industri perbankan harus terus mengembangkan beragam fitur dan layanan internet banking terutama di tengah pandemi covid-19 . Hal itu penting guna memunculkan rasa nyaman kepada para nasabah dalam bertransaksi finansial yang harapannya berdampak positif terhadap laju bisnis di masa mendatang.Merespons hal itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperbarui fasilitas internet banking OCTO Clicks seperti kemampuan untuk memproses transaksi massal mulai dari transfer, pembayaran tagihan, pembelian, hingga top up.Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi mengatakan CIMB Niaga memahami keinginan nasabah untuk selalu mendapatkan layanan terbaik. CIMB Niaga menjawabnya dengan menyediakan beragam layanan digital sesuai kebutuhan nasabah."Karena itu, kami terus meningkatkan kemampuan fasilitas perbankan digital, salah satunya internet banking OCTO Clicks agar nasabah yang membutuhkan transaksi lebih kompleks dapat mengoptimalkan waktunya secara produktif dan efisien," kata Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Maret 2021.Bambang berharap upaya yang dilakukan itu berdampak positif bagi para nasabah terutama dalam menunjang aktivitas bisnisnya. "Dengan terus mengembangkan layanan internet banking kami berharap nasabah dapat semakin nyaman dan mudah, sehingga bisnis yang dikelola pun semakin maju," ujar Bambang.Sebelumnya, CIMB Niaga membukukan laba bersih konsolidasi (audited) sebesar Rp2 triliun di sepanjang 2020 dan menghasilkan earnings per share Rp80,72. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) CIMB Niaga tercatat masing-masing sebesar 21,92 persen dan 82,91 persen per 31 Desember 2020.Sedangkan total aset sebesar Rp280,9 triliun per 31 Desember 2020. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp207,5 triliun dengan rasio CASA sebesar 59,62 persen. Giro dan tabungan masing-masing tumbuh 14,1 persen secara tahun ke tahun (yoy) dan 14,4 persen secara yoy.Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan mengatakan 2020 merupakan tahun yang menentukan dalam sejarah CIMB Niaga di tengah tantangan yang dihadapi industri perbankan sebagai dampak dari covid-19. Tigor menekankan tidak ada yang lebih penting pada 2020 dibandingkan dengan kelangsungan usaha."Langkah tersebut kami wujudkan dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, membantu nasabah agar usaha mereka dapat terus berjalan dan kebutuhan finansial tetap terpenuhi, serta turut mendukung program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional," pungkas Tigor.(ABD)