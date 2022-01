Perdagangan Pagi, Rupiah Terkoreksi atas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada perdagangan pagi Kamis, 6 Januari 2022, mata uang rupiah terkoreksi atas dolar AS. Mata uang rupiah melemah dan semakin mendekati level Rp14.400 per USD.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.396 per USD atau melemah 25,5 poin pada perdagangan pagi, Kamis, 6 Januari 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.360 per USD.Mengutip Antara, Kamis, 6 Januari 2022, indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap yen dan lima mata uang utama lainnya, hampir datar di 96,209 dari Rabu, 5 Januari 2022, ketika rebound dari kerugian intraday setinggi 0,44 persen setelah rilis risalah pertemuan Fed.Meskipun Fed semakin hawkish selama beberapa bulan terakhir, yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga tiga perempat poin untuk tahun ini pada pertemuan kebijakan Desember, kenaikan indeks dolar telah mengalami stagnasi sejak mencapai level tertinggi 16-bulan di 96,938 pada akhir November.Pejabat Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS yang sangat ketat mungkin memerlukan kenaikan suku bunga lebih cepat, dan mengindikasikan mereka juga dapat mengurangi kepemilikan aset bank sentral secara keseluruhan untuk menjinakkan inflasi tinggi, sebuah proses yang disebut pengetatan kuantitatif (QT), risalah pertemuan kebijakan 14-15 Desember 2022.