Euromoney: BTN Jadi Bank Bertransformasi di Asia

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meraih Best Asia's Transformation Bank 2022 di ajang Euromoney Awards of Excellence 2022. Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Euromoney, majalah ekonomi ternama di Eropa tersebut, BTN dinilai telah menjalani transformasinya dengan baik dan fokus pada perluasan bisnis berbasis ekosistem perumahan Sebagai bank yang fokus pada perumahan di Indonesia, dengan KPR mencapai 89 persen dari portofolio kredit, BTN bertindak sebagai akselerator Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Pemerintah sejak 2015 sebagai solusi dari backlog perumahan nasional yang diperkirakan mencapai 11,4 juta rumah.Menurut Euromoney, BTN dinilai pada posisi yang tepat untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan, tetapi peran tersebut sempat terhambat oleh covid-19, yakni pandemi mendisrupsi aktivitas ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat , mengurangi permintaan KPR dan kemampuan untuk membayar angsuran. Hal tersebut berdampak pada rasio kredit bermasalah dan ketatnya likuiditas serta naiknya biaya dana.Euromoney mengapresiasi BTN yang telah mencanangkan program transformasi dengan visi menjadi Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025. Dalam mewujudkan posisinya tersebut perseroan menjalankan setidaknya lima hal yaitu:Euromoney menggarisbawahi beberapa langkah transformasi yang dijalani telah menunjukkan hasil, di antaranya produk tabungan BTN Investa dan Tabungan BTN Bisnis yang baru diluncurkan dapat membantu mengurangi biaya dana mahal. Selain itu, sebut Euromoney, model operasional kantor cabang telah diubah untuk lebih berorientasi pada peningkatan jumlah simpanan dan fokus pada emerging affluent. Hal tersebut sudah terlihat pada peningkatan rekening giro dan tabungan, yang tumbuh (dari basis rendah) sebesar 21,5 persen secara tahunan.Euromoney menambahkan, kemitraan strategis terus dibangun BTN dengan berbagai lembaga/instansi atau perusahaan lain dalam rantai bisnis real estat dan untuk menjangkau segmen milenial. Selain hal tersebut, proses digitalisasi berkembang pesat, dengan akuisisi seluler naik 55 persen (yoy) pada 2021, dan volume transaksi 73 persen (yoy."Masih banyak yang harus dilakukan, namun upaya BTN yang dipimpin oleh Direktur Utama Haru Koesmahargyo patut diapresiasi tahun ini," jelas Editor Euromoney dalam ulasan Best Asia’s Transformation Bank 2022.Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan apresiasi dari pihak luar, dalam hal ini Euromoney, merupakan salah satu pengakuan yang akan menjadi pemicu semangat BTN dalam menjalankan amanahnya sebagai mitra Pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan. Haru menilai penghargaan tersebut tidak akan diraih tanpa kerja keras seluruh pegawai BTN dan dukungan dari Pemerintah serta para stakeholder lainnya."Apa yang kami jalankan dalam beberapa tahun terakhir masih on track dalam misi kami menjadi Best Mortgage Bank dan kami terus menerus melakukan inovasi, beradaptasi dengan dinamika bisnis perbankan maupun properti untuk memberikan layanan terbaik baik masyarakat," pungkas Haru.