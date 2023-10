IHSG Dibuka Turun 0,12%. Lalu Berbalik Melesat

Advertisement

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.IHSG sempat dibuka melemah 8,33 poin atau 0,12 persen ke posisi 6.931,29. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,80 poin atau 0,19 persen ke posisi 930,82.Namun demikian, tak beberapa lama kemudian, IHSG kembali meroket melaju mendekati level 7.000 atau menguat 19 poin.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 113,70 poin atau 0,35 persen ke 31.926,60, indeks Hang Seng melemah 62,10 poin atau 0,35 persen ke 17.711,24, indeks Shanghai melemah 16,61 poin atau 0,54 persen ke 3.066,89, dan indeks Straits Times melemah 19,03 poin atau 0,60 persen ke 3.152,80."Hari ini IHSG berpotensi break resistance kuat di 6.940. Jika berhasil, IHSG akan kembali rebound. Level support IHSG berada di 6.890-6.920, dan level resist IHSG berada di 6.970-7.000,” ujar Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman, dilansir Antara, Rabu, 18 Oktober 2023.Pada perdagangan kemarin, seluruh bursa kawasan Asia Pasifik naik mengikuti pergerakan bursa Amerika Serikat (AS) pada malam sebelumnya. Nikkei mencatat kenaikan 1,20 persen, diikuti oleh Kospi sebesar 0,98 persen.Selandia Baru melaporkan inflasi 5,6 persen year on year (yoy) pada kuartal III-2023, atau di bawah ekspektasi dan terendah dalam dua tahun terakhir.Singapura melaporkan surplus neraca perdagangan senilai USD4,94 miliar per September 2023, serta Tiongkok yang pada hari ini akan melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023 yang diperkirakan sebesar 4,4 persen (yoy).Sementara dari AS, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,04 persen. Namun, di sisi lain S&P 500 terkoreksi tipis sebesar 0,01 persen, begitu juga dengan indeks Nasdaq yang melemah sebesar 0,25 persen.Penjualan ritel AS pada September 2023 sebesar 0,7 persen month to month (mtm), atau di atas perkiraan. Bank of America naik lebih dari dua persen, didukung oleh laporan keuangan yang melebihi ekspektasi.Sementara itu, bursa Eropa ditutup naik pada perdagangan kemarin, seperti FTSE 100 dan DAX Performance Index yang masing masing menguat 0,58 persen dan 0,09 persen.