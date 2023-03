Dahsyat! Transaksi 2,7 Miliar Pesanan, GOTO Raup Rp613 Triliun di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cetak pertumbuhan merata

Jakarta: PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyampaikan laporan kinerja 2022. Melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Gopay, GOTO mencetak 2,7 miliar pesanan sepanjang 2022. Jumlah ini setara dengan 7,5 juta pesanan per hari."Ada 64 juta pengguna bertransaksi di ekosistem GOTO dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa aplikasi Gojek, Tokopedia, dan Gopay telah menjadi bagian tak terpisahkah kehidupan masyarakat," kata Head of Investor Relation GOTO Reggy Susanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Maret 2023.Jika dirupiahkan, total transaksi yang diproses platform GOTO atau gross transaction value (GTV) mencapai Rp613 triliun sepanjang 2022. Artinya jika dirata-rata, maka ada sebanyak Rp1,6 triliun GTV per hari.Dengan 64 juta pengguna bertransaksi dan menghasilkan 2,7 miliar pesanan, GOTO telah menunjukkan perannya dalam menggerakkan sektor riil. Dengan kata lain, GOTO menghubungkan 2,5 juta mitra pengemudinya dengan pelanggan, dan membantu 15 juta merchant menjual barang dagangannya.Di sisi lain, GOTO melalui unit bisnis Gojek telah menciptakan lapangan kerja untuk 2,5 juta mitra pengemudi, baik roda dua atau Go Ride maupun roda empat atau GoCar. Sedangkan platform e-commerce Tokopedia telah menyediakan akses pasar terhadap 15 juta merchant.GOTO mencatatkan pertumbuhan GTV yang merata di semua unit bisnis. Total transaksi di bisnis on demand service (Gojek) mencapai Rp61,6 triliun, tumbuh 22 persen.Transaksi di platform e-commerce (Tokopedia) mencapai Rp273 triliun, naik 18 persen. Sedangkan bisnis financial technology (GoTo Financial) membukukan transaksi Rp360 triliun, melonjak 68 persen.Pertumbuhan di sisi top line dan kontribusi GOTO terhadap perekonomian nasional yang terus meningkat ini membangkitkan optimisme manajemen untuk meraih target adjusted EBITDA positif pada akhir 2023."2022 adalah periode yang sangat menantang bagi GOTO. Kami melakukan banyak perubahan strategi secara drastis untuk akselerasi profitabilitas. Selama GTV dan pendapatan terus bertumbuh, serta dukungan kuat dari pelanggan loyal, kami mampu mengatasi semua tantangan itu," pungkas Reggy.