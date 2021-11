Reli Dolar AS Melambat Bikin Rupiah Tancap Gas

Federal Reserve AS hanya akan menyelesaikan pengurangan aset pada pertengahan 2022. Namun, bank sentral akan terus memantau apakah rekor inflasi tingkat tinggi akan turun seperti yang dia harapkan.



Di seberang Atlantik, lonjakan inflasi Inggris pada Oktober meningkatkan ekspektasi bahwa Bank of England akan menaikkan suku bunga pada Desember. Indeks Harga Konsumen (IHK) tumbuh lebih tinggi dari perkiraan 1,1 persen (mtm) dan 4,2 persen (yoy).



"Di tempat lain di Eropa, Bank Sentral Eropa harus siap untuk mengendalikan inflasi di zona euro jika terbukti lebih tahan lama dari perkiraan," papar Ibrahim.



Dari sisi domestik, Ibrahim memandang positif proyeksi pemerintah terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir 2021 yang akan mengecil menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp873,6 triliun.



"Proyeksi defisit anggaran itu lebih rendah ketimbang asumsi di UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun. Estimasi penurunan defisit fiskal ini karena realisasi penerimaan negara yang cukup kuat hingga akhir Oktober 2021," jelasnya.



Sedangkan hingga akhir Oktober 2021 ini, belanja pemerintah pusat tumbuh 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir 2021, realisasi belanja pemerintah pusat diperkirakan masih akan tumbuh lebih tinggi mencapai 10,4 persen.

Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melesat ke level Rp14.220 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 23 poin atau setara 0,17 persen dari posisi Rp14.243 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.226 per USD. Rupiah menguat sebanyak 29 poin atau setara 0,20 persen dari Rp14.255 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.231 per USD atau naik 28 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.259 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.190 per USD hingga Rp14.240 per USD," pungkas Ibrahim.