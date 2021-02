Pandemi Covid Bikin Kesadaran Masyarakat terhadap Asuransi Jiwa Meningkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran masyarakat Indonesia serta kebutuhan akan perlindungan asuransi jiwa semakin meningkat.Survei lembaga riset Nielsen mengungkapkan kesadaran masyarakat untuk memiliki produk asuransi jiwa di kota-kota besar di Indonesia belakangan ini meningkat hingga 24 persen, dari sebelumnya hanya single digit.Hal ini menunjukkan dampak positif dari pandemi, walaupun industri asuransi masih dihadapkan pada upaya untuk terus mendorong kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Serta memberikan solusi tepat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini.Sejalan dengan survei tersebut, AXA Financial Indonesia menggarap AXA Magnificent Link. Sebuah unit link dengan tiga kekuatan utama, yaitu perlindungan lengkap, alokasi investasi yang tinggi mulai dari 70 persen pada tahun pertama, dan bonus hingga 350 persen dari premi dasar."AXA Magnificent Link juga hadir dengan rangkaian asuransi tambahan (rider) yang lengkap namun fleksibel, dengan fokus khusus pada layanan rawat inap, perlindungan penyakit kritis, serta perlindungan jiwa," ujar Presiden Direktur AXA Financial Indonesia Niharika Yadav, saat konferensi pers virtual, Rabu, 3 Februari 2021.Meningkatnya kesadaran akan perlindungan kesehatan dan pentingnya memiliki asuransi, serta kondisi ketidakpastian di berbagai aspek kehidupan telah mendorong AXA Financial Indonesia untuk mempersiapkan proteksi secara menyeluruh dan optimalisasi investasi."Pandemi telah memberikan pelajaran yang baik bagi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk perlunya memiliki kesehatan dan perlindungan finansial. Sejalan dengan dengan tujuan kami untuk terus berupaya memberikan perlindungan, terutama atas hal-hal yang penting bagi nasabah, kami ingin membantu nasabah untuk bersiap menghadapi ketidakpastian," jelas Niharika.Dia mengatakan AXA Magnificent Link menyasar dua segmen nasabah, yaitu nasabah kelas atas (high net worth) dan nasabah kelas menengah.Adapun untuk nasabah kelas atas disiapkan AXA Magnificent Executive Link, yang mencari perlindungan komprehensif dan optimalisasi investasi melalui kombinasi alokasi investasi yang tinggi sejak hari pertama.Sementara untuk nasabah kelas menengah disiapkan AXA Magnificent Elite Link yang memberikan perlindungan komprehensif dengan harga yang sangat terjangkau, dikombinasikan dengan fitur bonus yang menarik."Kedua varian tersebut tersedia dalam mata uang rupiah dan dolar AS, dan dapat dimiliki oleh calon nasabah berusia 15 hari hingga 75 tahun," tambah Chief of Proposition, Direct Marketing & Partnership AXA Financial Indonesia Yudhistira Dharmawata.(AHL)